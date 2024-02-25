炎明熹扮黑天鵝跳芭蕾舞　獲激讚有潛質

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）於今年4月再次在九龍灣國際展貿中心舉行《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，為答謝歌迷厚愛，她開Show前推出新歌《透光者》，日前更抽空拍攝MV，扮演黑天鵝跳芭蕾舞。

全新作品《透光者》，一首被對方視而不見的單戀故事，活像一個有生命的透明物質。要表達出這份單戀的孤獨，導演以芭蕾舞貫穿MV畫面，兩位專業芭蕾舞者飾演白天鵝，而她則扮演被忽略的黑天鵝。MV導演說：「我睇完份歌詞，有一種好孤獨嘅感覺，即使你有你吸引嘅地方，但你所愛嘅人唔識去欣賞你，呢種孤獨嘅感覺，其實喺疫情嘅時候，大家都有經歷過，所以我想將呢個想法，融入喺MV畫面裏面，希望出嚟嘅效果同你首歌可以吻合。」因為加入了芭蕾舞的元素，導演安排了老師，即場教她跳舞動作，雖然從未接觸過，但她跳起來卻有板有眼，獲老師大讚有潛質，並鼓勵她學習芭蕾舞，她表示：「其實黑白天鵝呢個設定，係想帶出一個訊息，無論白天鵝有幾古典、優雅，黑天鵝冇需要去改變自己成為白天鵝，因為你有你自己獨特嘅氣質，每個人都應該做番自己。所以MV入面，兩位芭蕾舞舞蹈員係跳傳統嘅芭蕾舞，而我嘅舞蹈係有少少唔同，希望去表達出唔需要為迎合對方改變自己呢個訊息，不過今次跳舞，對我嚟講係一種挑戰，好多謝老師幫我排舞。」

至於錄製《透光者》時，她透露用了另一把聲線去演繹，她說：「當日錄完，聽番自己把聲，感覺有少少唔同，希望大家聽完，會喜歡另一把聲音嘅我，對呢首歌有一番體會，當然最重要係大家都會喜歡我呢首新歌《透光者》。」