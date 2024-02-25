讚香港好玩　Ado開騷被港迷熱情感動

被封為「令和最強神秘女聲」的日本新世代歌姬Ado，現正舉行其首次個人巡迴演唱會《THE FIRST WORLD TOUR ”Wish”》，日前更唱到香港，假亞洲博覽館Runway 11舉行首次港騷，全場爆滿。Ado演唱了《新時代》、《煩死了》、《唱》等多首人氣歌曲，現場氣氛熱烈。騷後她亦在社交網上載短片，透露去了吃辣蟹並感謝港迷。

Ado此行亦有接受香港傳媒訪問，她透露一直以來都在網上收到很多來自世界各地歌迷留言，得知有很多人支持自己，但實際到海外開騷，見到不同國家的歌迷，聽到大家熱情的歡呼聲，又專誠用日文歡迎自己，感受到大家的愛，令她十分感動。她又大讚香港的夜景，是個熱鬧好玩的城市。

Ado入行以來形象神秘，從未公開真身。她表示自15、16歲便鍾情VOCALOID音樂多過Jpop，覺得VOCALOID歌手不露臉的風格很適合自己，感覺如同變成全新的自己，十分有型。但她笑言自己私下與普通人無異，工作以外最愛睡覺及上網看短片。

Ado人氣爆燈，她於4月27及28日首度假容納7萬人以上的日本國立競技場舉行兩場演唱會，門票開賣後已火速售罄。