女圑Beanies好運連連　成員Winky出歌奪No.1

獲今年「叱咤樂壇生力軍組合金獎」的組合Beanies成員先後報喜，除成員Jaime（張天穎）和ANSONBEAN「了解中」外，其隊友Winky（黃健怡）亦宣布單飛發展，成為2024年首位唱作女新人推出第一位派台歌《喵喵厭世學》。

Winky指歌曲並非K歌，所以演繹有難度，笑言現時仍在加緊練習中，她說：「自己唱都有啲難度，首歌好搶耳，首歌入面有好多唔同嘅風格，中間有一段會好似big band咁，個groovez（律動）會由4拍變3拍又變番去4拍，樂迷聽到容易有印象。」

新歌MV拍攝當日，市區氣溫只得7度，由於拍攝場地在新界北區某村落，氣溫比市區低幾度，為了配合MV拍攝，Winky只能穿上薄薄的lace長裙，加上因為裙太薄，未能貼上暖包，所以對她來說特別難忘，她說：「4、5度嚟到坪輋荒廢嘅廢屋，我係覺得好凍嘅！但係有電視同薯片嘅加持，咁我就唔凍喇！」

習慣同隊友齊上齊落，Winky今次單飛出歌，完全感受到當中的分別，她謂：「拍MV feel到好唔慣，平時拍MV同其他幾個女仔一齊，好多嘢可以分享，唔會話自己一個好悶，今次要好專心咁記得下一個位要去邊、要咪邊part嘴，呢個位我仲係好唔慣嘅。」單飛出歌做女新人，Winky沒有擔心會影響Beanies的發展，她又說：「佢哋每個人都會有自己嘅solo歌曲，個個嘅風格唔同，樂迷可以憑大家嘅solo去睇到我哋嘅特點！」

2月11日Winky生日時，得到一班fans送上生日應援，在一間甜品店擺放上很多Winky的不同size的海報、相片，成為全方位的打卡位，為了多謝fans的支持，Winky特別抽時間到訪！至於今年的目標，Winky直言：「想多啲聽眾認識我，如果攞到獎就更加好，不過，最想畀大家睇到另一面嘅Winky Wong！」