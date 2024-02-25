姜大衞無懼全港最凍一天拍濕身戲　期待父子檔合作

藝人姜大衛（John）、兒子姜卓文及導演麥啟光，今晚（25日）到旺角為電影《臨時劫案》進行謝票，John被導演踢爆平時不講粗口，在戲中卻豁出去講兩個字英文粗口。

導演又爆John在全港最凍的一天拍攝濕身戲，John表示：「拍咗幾十年電影，淨係死都有5、60次，企喺度死、瞓喺度死，嗰日咁啱見到地下有灘水，我話不如撻落去死，啲水花彈上嚟幾靚。」

John和卓文跑了6場謝票，對於電影衝破1500萬票房，問他是否滿意？John表示：「爭啲啦，希望多啲觀眾入場觀看，香港電影真係唔錯㗎！（阿仔帶挈你？）係呀，導演屈我，佢搵我個仔先，跟住叫我客串吓，我係為咗個仔。（第一次拍戲講粗口？）應該對係，以前啲戲冇咁粗口，最多都係他媽的一句，我真係唔識講，講完真係面紅。（叫仔教你講？）可能啦，我識講，不過唔講啫。」

看完卓文戲中表現，John表示囝囝表現OK，但仍有進步空間，他說：「佢第一次演出咁重要角色，係唔容易，佢壓力都幾大。（想父子檔合作？）有機會當然好，不過依家係後生仔年代。」

John太太李琳琳有份拍攝的電影《從今以後》，成為史上第二部奪得柏林影展泰迪熊獎（Teddy Award）最佳劇情片的香港電影，John表示：「佢都好開心可以參與，好難得，息影30幾年，忽然之間接到呢部戲。（支持佢復出？）我尊重佢，佢自己決定，我哋都希望佢復出，呢行冇得退休，個癮永遠都喺度。」卓文亦表示希望有機會跟媽咪，他說：「係一個好寶貴嘅回憶，要珍惜同父母一齊嘅時間，有得拍套戲紀念吓梗係完美。」

談到資深藝人李影突然離世，John透露自己在謝票期間收到消息，又指李影過年前曾由加拿大返港，當時有相約她食飯見面，他說：「佢好精神，點知忽然間跌親，老人家真係唔跌得，所以我好小心。」卓文指李影由細睇到佢大，所以願對方安息。