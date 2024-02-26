【是日通勝】

農曆正月十七

甲辰年 丙寅月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：安床、壞垣

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

金牛座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

雙子座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

巨蟹座：財運急升，投資方面嘗甜頭，可乘勝追擊。

獅子座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

處女座：事業發展平平穩穩，遇上難題要保持鎮定。

天秤座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

天蠍座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

人馬座：面對感情事不夠理智，宜把眼光放遠一點。

山羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

水瓶座：做人忌心浮氣躁，無論何時都應保持謙遜。

雙魚座：運勢提升，求職者易找到自己喜歡的工作。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 財運升

（跌）虎 壓力大

鼠：機靈醒目，獲貴人撐，有利事業發展。

牛：瑣事纏身，心事重重，易受失眠困擾。

虎：是日沖煞，工作勞累，讓你喘不過氣。

兔：事業運強，只要努力工作，上位在望。

龍：財運上升，多接觸理財知識會有得着。

蛇：工作目標明確，具備迎難而上的決心。

馬：運勢平穩，生活無憂，但感情運一般。

羊：心態積極，處事認真，工作效率提升。

猴：事業順利，但勿顧此失彼，忽略伴侶。

雞：毋須理會別人的閒話，做真實的自己。

狗：健康運不太好，脾氣暴躁，火氣甚大。

豬：工作運較差，要注意溝通，避免爭執。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

識講唔去做 識學唔去用

改運必先改心，行運必先行動。

命是一生的條碼，知命便要認命。甚麼是財運？無論賺得十萬元抑或過百億元，都是財運的一種，你擁有哪一種，全部可從你的八字計算出來，不是計星座生肖，也不是單單因為買了風水物就能改變一切！如果有位大師說，他能幫你變首富，若真的可以，我去財務公司借錢，也要請這位大師為自己布個首富局。

我看過一則報道，內容指有一位經已往生的大師尊為多位富豪批算，他曾說過這些人本身就有福德，只不過透過他說出來，以免錯過機遇，而當有一天能賺到豐盛時，不要忘記回饋別人。可是有些人賺了幾十億元，連個口罩也不去捐贈，反而利用自己的知名度去買比市價高百倍的口罩，所謂報應不爽，只是時辰未到而已。

不管你信奉甚麼宗教，你的「老大」都會在一定程度上照顧你，但人往往自以為是，自大、執着、驕傲、傲慢與偏見，讓你錯失面前的貴人。

想提升自己的運勢？今年不妨拿一張紅紙，用金色或黑色筆寫上「貴人相助，諸事吉祥」，放在流年當令的桃花貴人位，亦是大財位西南方，可望升職、結婚、添丁，家有喜事。