【特約報道】高血壓和糖尿病是本港慢性疾病中的兩大「隱形殺手」。市民作為自己健康的第一負責人，應主動接受篩查，及早發現及治療，有助預防相關併發症。醫務衞生局自去年11月起推出「慢性疾病共同治理先導計劃」（簡稱：「慢病共治計劃」），為45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進，鼓勵巿民及早識別和管理慢性疾病。

政府資助 自選家庭醫生

年逾60歲的李鳳蘭女士一個多月前參加「慢病共治計劃」，在政府資助下接受篩查、診症和化驗後，確診高血壓。她表示：「我一直以為自己平常能走能吃能睡，又沒有病痛，身體很健康，根本沒想過自己的血壓出現問題。我可以自行選擇我家附近『慢病共治計劃』家庭醫生。現時，我每天都會服用醫生處方的降血壓藥，配合減鹽飲食和運動，血壓成功由171mmHg回落至120多。」她又指：「地區康健站護士亦安排我從3月起參加『病人自強計劃』小組活動，提升自己預防疾病和管理健康的意識。透過雙管齊下，我希望再過一段時間，我的血壓指數能回復至正常水平，以後不用再服藥。」

慢性隱形殺手知多些

高血壓及糖尿病這兩大慢性疾病，通常在患病初期都不會出現明顯病徵。患者未必會發現自己其實攜帶着「計時炸彈」，所以及早檢查有助從早期開始控制病情，預防併發症。沙田地區康健站護士蔡姑娘指：「高血壓容易引發心血管疾病，影響腎功能和增加中風的機會；糖尿病則有機會誘發糖尿上眼或糖尿腳等。這些疾病均需花比較長時間和金錢醫治，所以越早接受篩查及主動預防，越能將血壓及血糖控制在理想水平，避免病情惡化至需加重藥物治療，甚至需動手術。」參加「慢病共治計劃」的市民可獲政府資助部分篩查和治療費用，並由家庭醫生及地區康健中心/站人員跟進健康情況，接受有效且全面的持續護理。

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