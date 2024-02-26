娛圈單打︱阿嬌當自強 活得比你好

藝人鍾欣潼（阿嬌）於月初同好姊妹蔡卓妍唱足14場Twins演唱會後，連隨喺社交網晒出多張靚相，着上貼身金色裙化身沙漠女王，有眼利網民發現與阿嬌同行嘅，正正係佢嘅緋聞同性密友皇甫聖華，對方亦唔避嫌，大大方方喺自己嘅Instagram分享沙漠靚相，原來兩口子秘密飛到沙特阿拉伯旅行，網民更估佢哋情人節都是一起過，真係Sweet爆。

曾經滄海難為水，見到小妮子如今千帆過盡，都總算係修成正果，真係戥佢開心，反觀阿嬌前夫賴弘國，二人一齊短短14個月就宣布離婚收場，而賴弘國亦與空姐Alice結婚後育有一子，本來都算係過得甜蜜幸福，點知去年底佢喺社交網自爆有光頭危機，仲Po出一張戴黑超禿頭相，自命「生髮戰士」，九唔搭八，認真嚇人。

須知道賴弘國只不過三張幾嘢，而且有樣有學歷，更有「醫界王陽明」美譽，如今牛山濯濯，「醫界韓國瑜」就有份，都咪話唔愁爆呀。留番執鬚、揸番碌竹，可以進軍荷里活毛遂自薦去扮演龜仙人。

咁都不特止，眾所周知有鋪結婚癮嘅賴弘國6年結過3次婚，同阿嬌一齊之前，曾與有「空界林依晨」之稱嘅趙筱葳（Ivy）結婚，呢嗱，日前Ivy亦宣布再婚，仲喺社交網晒出與老公甜蜜合照同愛的宣言，坦言話曾經因為離婚而認為結婚係一件沒有意義嘅事，仲感謝老公帶佢走出舊傷添，擺明句句有骨，唔知龜仙人睇完會唔會骾親呢？

當然，問世間情是何物，誰對誰錯，確係一言難盡，不過做女人最最最重要嘅，就係要「提子」，如今阿嬌又好，Ivy又好，記住要繼續伊人當自強，「活得比你好」。