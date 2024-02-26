最不想合作拍檔！楊超越「毒藥」趕客　劉宇寧衰在冇人氣

近日內地網站以「粉絲最不想偶像合作的小花及小生」為內容進行票選，分別由「收視毒藥」楊超越與是非不斷的劉宇寧當選，至於頂流王一博與肖戰卻因人氣太高而慘被嫌棄，成為三甲之列。

早前有內地網站發起票選活動，針對內地劇選出「小生粉絲最不想合作的小花」及「小花粉絲最不想合作的小生」。而近日結果出爐，楊超越以大比數成為最不受歡迎的女搭檔，因她去年孭飛主演的兩部劇集《重紫》及《七時吉祥》，播出時無論是口碑或點擊率皆仆直，楊超越亦因此被指為收視毒藥，令小生的粉絲對她望而生畏，擔心偶像跟她合作會受其牽連。

而第二位是楊穎，因楊穎之前疑因在法國觀看「19禁」歌舞騷而遭內地封殺，雖然近期疑似獲解封，但前景仍未見明朗，加上其演技向來被批不濟，無論誰跟她合作拍劇，恐怕都不會有好成績。

肖戰人氣席捲米蘭

而另一方面，劉宇寧當選為最不想合作的男搭檔，比排名第2位的王一博及第3位的肖戰票數多了逾一倍。網紅出身的劉宇寧憑藉跟劉詩詩合作的劇集《一念關山》而爆紅，但劇集開播以來風波不斷。由於女方名氣遠遠超越劉宇寧，女方粉絲不滿戲份集中在男主角身上，以至最後演變為兩邊粉絲互罵的局面，甚至傳出兩人不和，因此不少粉絲都不願意自己的偶像和劉宇寧合作，以免惹是非。而王一博及肖戰被嫌棄的主因是兩人的人氣太高，粉絲數量驚人，若劇集播放量不佳，責任必定歸咎於和他們合作的拍檔身上，因此小花的粉絲都不想自己的偶像成為箭靶。

另外，近日肖戰現身米蘭時裝周，人氣強勁，獲中外傳媒爭相採訪，人多到連肖戰工作室的攝影師都擠不進，被網民取笑是「肖戰爭奪戰」，該詞條更登上網上熱搜。