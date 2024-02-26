廣咩｜王君馨直覺猜字超準　陳煒估「甩咳」搲晒頭

香港有句新興潮語叫「Kam」，形容人很奇怪，或事情令人尷尬。其實在廣東話中，也有相似字詞「橋聊」，都是意指奇怪不正路。不知今集兩位挑戰嘉賓王君馨（Grace）和陳煒，又是否認識這些字詞？

問：以下哪個字詞是「橋聊」的正字 ？

A. 𨲭镽

B. 蹺鷯

C. 橋燎

王君馨：「A（𨲭镽）我不懂讀；B（蹺鷯）是讀曉鳥？C（橋燎）是讀橋廖？我不知道了，但B和C也不像是答案，我猜是A，因為我不懂讀A，所以最可能是A。」Grace很厲害，竟真的給妳猜中「橋聊」是Ａ（𨲭镽），直覺很準呢！

至於同是靚女的陳煒，我們就問她「㪐㩿」是哪個廣東話口語的正字，她就顯得相當苦惱：「我沒見過這兩個字，如果有邊讀邊，是讀戾乞？但這不是字詞。我真的不知道，很難猜呢。」答案其實是廣東話中的「甩咳」，要猜這字詞確實有9.9分難度，煒哥猜不到實在情有可原。不如讓我們星級主持黃宇詩，給大家詳細解釋答案。

黃宇詩：「廣東話說人『橋聊』意指他古怪、不正路又麻煩，感覺是不太討人喜歡，它的正字其實是這樣寫『𨲭镽』；至於話人說話『甩咳」，其正字應該是這樣寫『㪐㩿』。在南朝梁《玉篇》中，有這樣記述『𨲭镽，長貌。』意指不正常，長又彎的物體，後來𨲭镽就被伸延去形容一些奇怪、不尋常的事物。」

黃宇詩還說在《玉篇》中另有提及「㪐㩿，不滑利。」㪐㩿有不平滑、不穩定的意思，後來更被用作形容不流暢的事情。她認為做人還是簡單點最好，千萬不要太𨲭镽，解釋事情也不要太㪐㩿，口齒伶俐才有好人緣嘛。