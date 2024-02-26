星玄｜天秤女鄧麗欣喪食增磅　一舉動被指耍大牌

今日係2月26日，農曆正月十七，宜大事勿用。今日嘅幸運星就係天秤座，工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。女神鄧麗欣（Stephy）就係天秤女，佢向來都保養得宜，仲Keep得好Fit。不過Stephy之前就趁着假期，去日本旅行大吃得吃，仲要將各種美食相，放上社交網同網民分享。佢不斷食嘢嘅背後，係因為之後拍戲嘅角色，需要體形較圓潤豐滿啲，仲話呢個唔係藉口嚟，為咗拍戲而破壞女神形象，Stephy真係敬業喇。不過有網民就叫佢放心食，話無論她係肥抑或瘦，都係咁靚呀！

不過Stephy人紅自然事非多，日前她為主演電影《飯戲攻心2》，親身到內地宣傳新戲。有粉絲喺停車場巧遇到Stephy，但佢被指未有向粉絲揮手打招呼，而被指耍大牌。事件網上發酵，令內地網民非常不滿。

今日屬龍嘅人最旺，財運上升，多接觸理財知識會有得着。藝人蔡潔就係屬龍喇，不嬲都好鍾意貓嘅佢，之前就同愛貓「豬仔」，一齊慶祝農曆新年，仲喺社交網分享咗唔少靚相，蔡潔趁住新年帶「豬仔」，去洗白白兼扮靚，還特別為佢拍了一張「賀年照」，夠晒應節！其實蔡潔一向都好錫愛貓，之前仲特登為佢慶祝4歲生日，佢嘅千萬豪宅仲意外曝光，住得咁豪，難怪你財運咁好。