東方日報C1：MIRROR腹背受敵　美國騷門票滯銷

男團MIRROR將於下月起飛英國、美加等地舉行巡唱，當中美國演出的公開門票滯銷，紐約站售出五成飛，有粉絲要於網上貼文指門票告急，呼籲各地粉絲購票撐場，不過有網民直言場館太大兼場數多，令粉絲吃不消，更把MIRROR與《亞洲超星團》的參賽者作比較，指部分練習生聲色藝絕不遜色，當中總排名榜列第二名的李權哲，社交網關注人數高達670萬，比MIRROR人氣王姜濤與Anson Lo的社交網關注總和還要多，被指絕對有實力與12子拗手瓜！

MIRROR上月於亞博為《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》世界巡迴演唱會揭開序幕，香港站演出反應熱烈，一票難求，12子下月起將先後在亞洲、歐洲及北美共9站舉行巡唱，最快一站是3月12及14日在英國，分別於倫敦The O2 Arena場館及曼徹斯特AO Arena場館各舉行一場演出，場館可容納約兩萬人，票價最高約2,680港元，上月中公開發售後銷情不錯，已賣出9成。

而主辦方安排一眾「鏡粉」優先購票，9站演出中，除了澳門、新加坡及吉隆坡未公布詳情外，其餘6站的優先門票已售罄，其中只設3千座位的加拿大多倫多場，開售後亦被秒殺。不過，美國3場演出的公開門票銷情卻未如理想，近日有粉絲於網上發文指票房告急，呼籲各地粉絲買飛捧場，直言擔心若門票滯銷，團隊會轉到賭場或者細場地開騷。從購票網站可見，美國3個場地以紐約站銷情最慘淡，僅賣出約兩成門票，有網友指美國的3場騷，西岸粉絲不用專程飛到東岸，故令門票分薄，亦有網民認為他們要於大場地開騷是相當冒險，因門票基本上要過千港元一張，若非粉絲的話，純粹入場聽歌的人就不會選擇MIRROR。而於粉絲呼籲後立竿見影，銷情半日已售出五成。

「姜神」粉絲總和仍不敵

雖然MIRROR出道至今紅足5年，但近日無綫與星空衛視聯合製作的選秀節目《亞洲超星團》亦來勢洶洶，有網友把MIRROR與一眾超星練習生作比較，直指練習生無論形象、實力及歌舞藝均質素高，當中有練習生已出道幾年，人氣不比MIRROR遜色，部分人於內地社交網粉絲數量強勁，排首位的李權哲便坐擁670萬粉絲關注，本身是內地男子組合NEXT領唱的他，曾於節目演繹自己填詞的作品，直言已有2、3年沒出現於大眾面前，故把自己的故事及決心寫在歌詞，讓大眾知道他的蛻變，當時李權哲的演出令在場的導師及隊友朱正廷激動落淚，場面感人。至於關注度緊隨其後的有女星洪欣的兒子張鎬濂，他的社交網有122萬人關注，排第三是郭殿甲有109萬人關注，反觀MIRROR最炙手可熱的姜濤及盧瀚霆（Anson Lo），社交網粉絲分別為103萬及130萬，與李權哲相差甚遠，加上李權哲的男團出道時間與MIRROR相若，既唱得又跳得，獲網友睇好能與MIRROR拚過。

孖奧利晉級下月總決賽

至於《超星團》最新出爐的18強名單中，香港代表有4人入圍，分別是黃奕斌（Hugo）、冼靖峰（Archie）、張鎬濂及文佐匡，一眾練習生將分成兩組對決，並於下月9日舉行總決賽。不過兩組練習生中，奧利、李權哲、江信熹等大熱均被編入同一組，被指乃大會刻意安排，認為他們可以原地出道，同時網上亦流傳三甲名單，分別為江信熹、李權哲及趙天翼。

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