《從前的我們》獨立精神電影頒獎禮連奪兩獎成贏家

《第96屆奧斯卡金像獎》即將於香港時間下月11日早上舉行，而另一影壇盛事《第39屆獨立精神電影頒獎禮》（FISA）昨日在加州聖莫尼卡海灘舉行，在今屆《奧斯卡》獲最佳電影及原著劇本兩項提名的韓語電影《從前的我們》（Past Lives）於《FISA》先拔頭籌連奪兩獎成為大贏家！

《從》除了獲大獎—最佳電影之外，美籍韓裔女導演Celine Song亦勇奪最佳導演。至於最佳主角獎，獲今屆《奧斯卡》最佳男主角提名的謝夫韋特（Jeffrey Wright）憑《American Fiction》，而該片亦獲最佳劇本獎。最佳配角就繼續由《滯留生》（The Holdovers）的女星Da'vine Joy Randolph奪得。今次是她繼周六舉行的《演員工會獎》後連續第2晚獲配角獎。

電視獎項方面，同樣於《演員工會獎》獲劇后的美國華裔女星黃艾莉（Ali Wong）再憑《齮齕人生》（Beef）奪得最佳主角，此外，該劇亦獲最佳劇集。

另方面，《FISA》舉行期間一度被場外反戰人士示威騷擾，他們大叫「立即停火」及「釋放巴勒斯坦及加沙」的口號。而擔任主持的女星Aidy Bryant搞笑說：「我哋喺海灘，而啲人就練習佢哋嘅言論自由。」