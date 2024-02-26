影史上北美十大最賣座續集　《復仇者》系列打入十大

美國電影網站最近統計歷年來票房選出「電影史上十大北美最賣座續集電影」，結果有多部《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影打入十大位置。

其中以2019年的最終篇《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的北美票房成績最好，勁收8.6億美元（約67億港元）排影史上北美最賣座續集電影第2位。而2018年推出的《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的累積票房收入亦厲害，於北美勁收6.8億美元（約53億港元）而排第6位。

除了《復仇者聯盟》系列票房勁之外，另一賣座系列《星球大戰》（Star Wars）亦同樣於票房創出佳績，其中2015年推出的《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: Episode VII—The Force Awakens）票房成績最好，於北美累積票房高達9.4億美元（約74億港元）成為影史上最賣座續集片冠軍！此外，2017年的《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars Ep. VIII: The Last Jedi）亦同樣創出好成績，排十大續集片票房第8位。

【影史十大北美最賣座續集電影】

1.《星球大戰：原力覺醒》

2.《復仇者聯盟：終局之戰》

3.《蜘蛛俠：不戰無歸》

4.《壯志凌雲：獨行俠》

5.《阿凡達：水之道》

6.《復仇者聯盟：無限之戰》

7.《侏羅紀世界》

8.《星球大戰：最後絕地武士》

9.《超人特工隊2》

10.《蝙蝠俠—黑夜之神》