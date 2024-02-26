自家烘焙美食　鹹甜各有特色

提到烘焙美食，大多人只以為講緊甜食，其實鹹食的出品亦有很多選擇。大家在享用美味的烘焙糕點前，不妨先來一口惹味的三文治或酥餅等作輕食，感覺更滿足。

酥香鬆脆

早餐或下午茶時間，沖杯咖啡歎個麵包，已經很好享受。一間咖啡連鎖店近日推出全新的鹹食烘焙系列，煙肉白菌卷選用牛油酥皮配鮮白蘑菇和煙肉，加點黑椒碎調味，配濃縮咖啡氣泡特飲，去膩醒神。爆餡的流心芝士方塊酥選用款芝士製作，配經典拼配豆No.18黑咖啡，互相提味。選用70%黑朱古力和法國48%朱古力製作的麻糬牛角酥，配富奶香的白咖啡，可突出牛角酥的層次感。至於香甜的紅豆麻糬酥皮撻，和鮮奶抹茶可謂最佳配搭。

美式滋味

分量十足的三文治是醫肚恩物，灣仔美式三文治店早前推出全新菜單，辣到天昏地暗烤芝士三文治內的蛋黃醬加入本地辣椒油，辛辣味道和芝士完美配合，而且有3種辣度選擇。邋遢早肉醬漢堡包是人氣之選，麵包內有慢煮8小時的免治肉番茄醬，再配大量火燄芝士，吃到滿嘴滿手都是醬汁最是滿足。店內還有豬肉漢堡塔、炸香辣雞翼和炸午餐肉脆脆條等選擇，飯後來一口新出的朱古力曲奇或棉花糖朱古力曲奇，飽肚又滿足。

滿足芝士控

不同風格的芝士，鹹甜皆宜，法式蛋糕專門店近日推出芝士糕系列，日式半熟芝士御果蛋糕給合日式和西式烘焙技巧，讓芝士在烘焙過程中保持半熟狀態，分別配士多啤梨、香印提子、雜果和無花果伯爵茶，帶有果香之餘，又口感綿密豐富。另一款貓貓芝城 Neko Cheese Castle，由27件不同口味迷你芝士蛋糕組成，「芝」味十足。

鬆化鳳梨酥

台灣鳳梨酥一向是手信之選，由謝霆鋒創立的食品品牌最近推出2款口味的鳳梨酥，原味以外，還有鹹蛋黃味。鹹蛋選用「草本灰法」的古法醃製，蛋黃出油又起沙，鹹香口感和酸甜鳳梨相遇，帶出更深層次的風味。這個時候，再配一杯品牌新推出選用100%阿拉比卡咖啡豆製作的深焙咖啡，濃郁醇厚的氣息和鳳梨酥，配搭得恰到好處。

鬆餅蛋批

臨近春日，不少品牌相繼換上新菜單。人氣連鎖咖啡店最近推出全新春季限定系列，有士多啤梨抹茶芝士蛋糕和士多啤梨杏仁麻糬丹麥酥，前者酸甜清新，後者煙韌甜美。另外還有抹茶麻糬鬆餅及番茄菠菜蛋批，配新出的拿破崙雲呢拿燕麥奶咖啡、拿破崙雲呢拿燕麥奶星冰樂或士多啤梨醇香鮮奶抹茶，感覺剛好。同時間，品牌推出粉色櫻花主題的「Secret Eden Cherry Blossom」系列和夢幻的「Cotton Candy & Spring」商品系列，讓大家感受春日氣息。3月1日起，客人在店內消費並選擇可重用杯具或自帶隨行杯，會有不同的折扣優惠。