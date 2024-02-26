今次《靈感煮意》教大家做芝麻燒餅，相傳是東漢時自西域帶入，至唐朝時盛行。做法是先做好油皮，如用西方烘焙技術去說的話就叫麵糰，然後會做一份油酥，麵粉和油的比例較高。製作時，將油酥掃在油皮上、捲起、切件，壓平、摺疊，去做出一層皮一層酥的效果，焗起來便成為酥皮。

今集教大家的做法叫「大包酥」，就是大塊皮包着大塊酥，根據我的教學經驗去說，學生都認為大包酥更容易做。而大的相反就是小，所以也有小包酥，有機會再教大家。吃芝麻燒餅時，可在中間夾蛋、燥肉等等，拍攝當天我剛好有上一集的素餃子餡，就直接夾來吃，味道十分好！大家不妨也試試！

材料（8個）

油皮

有機無漂中筋麵粉 100克

淡味油 8克

室溫水 55克

速發酵母 1 1/2茶匙

海鹽 1克

油酥

有機無漂低筋麵粉 28克

淡味油 18~25克（油多的話油酥會變稀，做時會較濕，但焗出來會較酥）

黑胡椒 1~2克

雞粉 2克

表面

白芝麻 25克

淡味油 適量

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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