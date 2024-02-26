靈感煮意︰芝麻燒餅

2024年02月26日 16:00
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    今次《靈感煮意》教大家做芝麻燒餅，相傳是東漢時自西域帶入，至唐朝時盛行。做法是先做好油皮，如用西方烘焙技術去說的話就叫麵糰，然後會做一份油酥，麵粉和油的比例較高。製作時，將油酥掃在油皮上、捲起、切件，壓平、摺疊，去做出一層皮一層酥的效果，焗起來便成為酥皮。
    今集教大家的做法叫「大包酥」，就是大塊皮包着大塊酥，根據我的教學經驗去說，學生都認為大包酥更容易做。而大的相反就是小，所以也有小包酥，有機會再教大家。吃芝麻燒餅時，可在中間夾蛋、燥肉等等，拍攝當天我剛好有上一集的素餃子餡，就直接夾來吃，味道十分好！大家不妨也試試！
    材料（8個）
    油皮
    有機無漂中筋麵粉　100克
    淡味油　8克
    室溫水　55克
    速發酵母　1 1/2茶匙
    海鹽　1克
    油酥
    有機無漂低筋麵粉　28克
    淡味油　18~25克（油多的話油酥會變稀，做時會較濕，但焗出來會較酥）
    黑胡椒　1~2克
    雞粉　2克
    表面
    白芝麻　25克
    淡味油　適量
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。
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