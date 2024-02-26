黃智雯唔夠10度拍落水戲　為爭馬德鐘與張曦雯互摑

藝人馬德鐘、黃智雯（Mandy）、張曦雯（Kelly）、羅天宇、鄭俊弘、杜燕歌及周志康等，今日（26曰）為無綫新劇《再見·枕邊人》宣傳，眾人於台上玩遊戲及派花予現場觀眾，吸引大批粉絲到場支持。Kelly於台上笑指對手馬德鐘「睇住我大」，入行後已多次合作，馬德鐘即大讚Kelly演技進步不少：「佢表現到角色好狂嘅一面，完全唔認得佢。」又讚另一拍檔Mandy非常專業：「同佢有場落水戲，當時天氣好凍，拍完佢竟然唔上水話等下一場，好佩服。」Mandy則透露拍攝期間氣溫不夠10度，加上不懂游泳的她要將頭浸入水中：「馬德鐘好好，佢教我點樣好安全咁慢慢將個頭浸落水。」

已離巢無綫的Mandy今次回來幫忙宣傳，她表示為演出花了不少心機做準備：「對上一次出劇都一年前，都好期待觀眾嘅反應。」談到劇中與Kelly為爭老公馬德鐘而出手互摑，她坦言拍攝前很緊張，因現實中未試過打人，以往拍劇也只是摑男士：「第一次打女人，又驚摑花個妝、又驚大力得滯打痛對方，所以事前同Kelly綵排咗好多次。」她指雖然拍攝順利，但因要就不同鏡位，故也拍了10多次：「拍完都有少少面腫，要敷冰消腫。」

剛去完米蘭時裝周的她，直言首次參與經歷難忘，現場氣氛很好，但自爆發生了小插曲，被扒手光顧，損失了裝滿利是的小袋子：「我同助手出去諗住街拍短片，當時玩緊自拍，突然覺得手袋好似郁咗一下，轉頭就發現啲利是唔見晒，好在個人冇受傷，啲證件都仲喺度。」 她指後來看自拍片回放，發現錄下了整個偷竊過程：「一個30、40歲嘅女人用條圍巾掩護，然後將手伸入我個袋，其實我太大意，出發前有好多親友都提醒我歐洲好多扒手，今次當買個教訓，損失咗4位數字。」她坦言仍有點陰影，亦打算將影片分享給身邊親友看，提醒大家小心。

至於首次為劇演反派和媽媽的Kelly，直言十分享受，更笑言希望大家追劇後會憎恨她，又指不覺得角色中是第三者，因是在Mandy失蹤後才跟馬德鐘一起，及照顧Mandy的兒子，故覺得突然回來的Mandy才是第三者。提到劇中與Mandy互摑，她表示現實中的她性格平靜，未試過打人，亦未試過爭男人：「有唔開心我係會自己對住幅牆爆喊嘅人，今次為咗拍攝效果好，事前同Mandy綵排好多次，都有叫佢唔好手軟，情願大大力好過NG。」

而馬德鐘透露劇中所有角色的行為都影響到故事發展：「每個人都有陰謀，你以為佢係正派，其實都可能係反派。」談到劇中周旋於兩女之間左右逢源，馬德鐘笑言好無辜及很辛苦，奉勸天下男士不要試：「成日要被人鬧，加上我都要應付動作戲都幾辛苦。」