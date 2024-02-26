一提朱晨麗婚訊即落閘　何廣沛同現任有晒計劃：在心中！

藝人何廣沛與江嘉敏今日（26日）出席慈善活動記者會，提到嘉敏於元宵節當日在社交網上載花相，她坦言：「係我自己買畀自己，因為束花係熊仔造型好得意，同我隻貓嘅背影好似，隻貓已經畀我養到肥肥白白。」即時被廣沛取笑是物似主人形。嘉敏透露元宵節與妹妹吃湯圓，至於情人節如何度過？她反問：「幾時？唔關我事好耐。」不過，她自爆今年新春在花市買桃花為自己添旺氣：「我以往都買蘭花，今年第一次買桃花。（想有桃花運？）我哋呢行觀眾緣都係桃花運，男人就隨緣，勉強唔來。」何廣沛即笑謂：「等你公開一日。」嘉敏指有的話一定會給對方過目。

另外，已有另一半的何廣沛表示情人節當日吃大眾連鎖餐廳：「情人節只不過係一個日子啫，最重要係同邊個過。（有冇送禮物？）有送禮物有送花，基本嘢都有做足。（有冇諗住今年結婚？）如果有好消息會同大家講。（即係有計劃？）在心中。（求婚未？）在心中。所有嘢都喺我心中。（對方答應咗未？）有進一步消息同大家講。（有冇造人大計？）一步一步來，所有嘢按部就班。」談到昔日緋聞女友朱晨麗傳今年結婚？他即時落閘：「呢啲唔講啦！（好耐冇同佢傾偈？）唔講喇！」