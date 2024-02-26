星級學生多！詹瑞文特別點名周秀娜

藝人詹瑞文日前接受HOY TV主播專訪，為即將舉辦的8場獨腳戲宣傳，身為喜劇大師的他透露近10年到各地進修：「我做了大概20年舞台劇後，覺得如果我的表演，要去到另一階段，我要進修一下。所以我就去世界很多不同地方，學習很多東西，啟發我不一定要寫好劇本才演出，包括現在這一齣戲，主題是即興。即興是你有一些素材，我在觀眾面前，我們可以即席一起創造出來，但在這過程中我要排練很多，我要將這形式做得很自然，像真正排練過一樣，其實很考驗工夫。」

曾於《男人之虎》一人分飾30多角的他，直言扮女人難度最高：「因為我要完全放下自我，然後變成另一個和我的性別、性格、體形、感受、感情，思維方式不同的人，那我就會進入她的世界，這是有方法的。」雖然平日創作出引人發笑的劇本，但他說也曾遇到瓶頸：「2000年我做第一個較大型的一人演出時，就遇到這個情況，我是有點沮喪，我對自己很多懷疑，我花了這麼多時間做戲劇，學那麼多，為甚麼我沒創意？我是否江郎才盡呢？有時到了這個瓶頸位會很辛苦，不過經過後就會覺得，其實不用沮喪，因為這個世界只有一個詹瑞文，你做所有事情也有你的原創性，觀眾是來看你的原創性，而不是看你好不好笑。」

談到其星級學生，詹瑞文特別讚李治廷及周秀娜：「他們真的私下找我，學一個幾乎三個月的課程，很密集式去學，因為這樣學才會有基礎，有了底子後，就可以走得更遠。我看到他們現在無論在香港或內地，有自己演藝生涯的發展，我覺得很好。」