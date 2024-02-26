新谷真由　玉乳少女超甜美

男人識女仔都係為咗尋開心，所以揀番個青春又活潑好動嘅靚女就最適合不過喇！而呢類型女仔喺日本寫真界有唔少，好似新谷真由呢位甜美可人，擁有姣好身材嘅美少女就係其中一位喇！

F奶有分量

日本藝能界有好多青春美少女，佢哋生得嬌俏可人，單憑一副萌樣已經可以將萬千宅男俘虜。之不過，講到身材方面，佢哋當中有唔少都係屬於微乳一族，所以就算肯拍性感寫真，都會遮遮掩掩以揚長避短。亦因為咁，擁有豐滿上圍嘅萌妹特別備受注目，好似新谷真由咁喇！

今年22歲嘅佢，青春嫩口，一副可愛面孔萌味十足，加埋笑容甜美又燦爛，散發出強勁嘅治愈能量，瞬間將男人嘅心融化。呢位萌妹仲生得細細粒，身高只得4呎11吋，令人好想將佢一抱入懷百般呵護，難怪好多粉絲見到佢都會情不自禁喊「叔叔抱抱」！不過，真由妹嘅上圍絕對唔嘢小，有成34F咁勁，配合埋一身白嫩又滑溜嘅肌膚，相信各位男士們都睇到流晒口水呀！

誓闖一片天

真由喺2017年參加「高中選美比賽」，雖然最後一個獎都攞唔到，但係憑住出眾嘅外表，備受藝能事務所賞識，之後成為美少女組合「Pimm's」其中一員，就係咁，順利當上咗藝能偶像。之後真由進軍埋網紅界，仲因為喺上載嘅短片中盡顯青春活力，而被網民大讚「可愛到不得了」，更一度成為網絡社群嘅話題添！

後來佢跳入寫真界搵食，反應相當唔錯，因為佢喺演出中露出度相當高，例如穿着一件質地透薄嘅背心，再加大開中門，一對F奶幾乎露晒出嚟，極之吸睛！最近佢喺訪問中表示，未來嘅目標係好想搶佔各雜誌嘅封面位置，最好畀佢贏番個「封面女郎獎」添！另外，真由仲話好想快啲推出第二本寫真集，等大家可以感受一下佢嘅美態。

Profile

年齡：22歲

身高：4呎11吋

三圍：34F-23-34

新谷真由最近喺寫真界活躍度再次提升，經常為不同傳媒拍攝性感寫真，從其社交網當中就可以留意到相關情報以及養眼嘅寫真照，大家千祈唔好錯過喇！