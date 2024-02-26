AK高溫沙漠熱舞　大嗌吃不消：有種想死嘅感覺

男圑MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）去年特地飛到美國拍攝《Blue Monkey》MV，而其實當時亦有為今日推出的新歌《Guilt Machine》拍攝MV。在拍攝過程中，他要在接近攝氏50度高溫下於沙漠跳舞，令他大叫吃不消！

AK表示向來都有關注負責作曲的Gareth. T，十分喜歡其風格，他說：「Gareth做嘅快歌或者有Beat嘅歌都好正，今次想做首跳舞歌，就搵佢合作。」結果Gareth. T交出了具挑戰性的旋律，令他改變自己唱法去融入歌曲之中，又謂：「今次唱法同以往好唔同，因為當中有好多細微嘅位，例如好多半音上落，係有少少挑戰，另外中間有段類似Rap嘅東西，旋律有少少快，咬字要咬得好實，我同監製徐浩用多少少時間去錄呢部分。」

新歌的歌詞有提到當知道對方情緒勒索，就要穿起盔甲反抗。向來是性情中人的他，問可算是個受軟唔受硬的人呢？AK剖白道：「細個係嘅，好多嘢係你點對我我點對你；大個睇嘅嘢唔同咗、宏觀咗，會對事唔對人，會睇番嗰件事嘅最終目的地係邊一度。」

到美國拍攝MV，一直是他夢寐以求的事，「自己好想喺美國拍MV，所以上年實行咗個計劃，喺當地拍攝《Blue Monkey》同《Guilt Machine》。喺美國試到好多喺香港試唔到嘅嘢，例如今次呢首MV中有隻獅子入鏡，喺香港好難實行到，喺美國就試咗呢個咁瘋癲嘅Idea。」

今次在沙漠拍攝的經歷令他畢生難忘，極易出汗的他回想起也不禁說：「體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺。」不過今次美國之行，讓他跟一班兄弟能夠一起完成兩個MV，又邊拍邊學習，是開心好玩多於一切困難。他續道：「喺美國拍攝MV，真係學咗好多嘢，包括同當地工作人員溝通、搵景等等。嗰邊啲景好靚，睇咗好多都好靚，但未用到，一來價錢問題，二來路程問題，太遠，但每一個景都好靚，希望日後有機會可以再去美國拍過。」另一難忘的事情，就是找來兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins為新歌排舞。