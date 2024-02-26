薛家燕搞錯衛詩雅係大肚連詩雅　恭喜佢有喜勁尷尬！

藝人衛詩雅今日（26日）到新城電台接受訪問，憑主演電影《不日成婚2》入圍金像獎最佳女主角的她，表示很開心及感恩有這角色出現，問到獲獎信心？她說：「唉！唔知，隨緣，知自己入圍已經好驚喜，有爭口氣嘅感覺。」她坦言感受很深，覺得16年的堅持沒有白費，又表示看直播時得知前輩金燕玲也憑《不》獲提名最佳女配角後，已忍不住眼淚：「最好笑係我即刻視像金姐姐，佢問番我咩事？我興奮過佢好多倍。」她笑言當之後得知自己入圍女主角時又喊又叫，又指現已要準備感言：「因為16年來嚟好多人幫過自己，有好多人需要感激。（戰衣會唔會超性感？）冇嘢睇，露排骨？哈哈！要性感冇所謂，最緊要靚，不過因為同金姐姐行，所以想同佢夾一夾先。」她笑指今次不想與好友陳家樂一起行紅地氈，提到對方升呢做爸爸，她表示已一早恭喜對方，很戥他高興，更預備自薦做契媽，談到她曾表示當家樂生B就會結婚，問她何時找數？她笑言：「童言無忌，戲子講嘅說話唔好信！仲有大家唔好再恭喜我爸爸。」她指很多人經常將她與連詩雅弄錯，導致笑話百出：「結婚又恭喜，大肚又恭喜恭我爸爸。」這時候薛家燕剛好回到電台，當她看到衛詩雅時，即誤當她是連詩雅，更恭喜她有喜，衛詩雅即尷尬否認，叫家燕可以恭喜她獲提名金像獎最佳女主角，令全場爆笑。家燕受訪時指自己經常擺這些烏龍，不過也恭喜對方獲提名最佳女主角：「因為好難得，好戥佢開心。」

談到藝人李影昨日（25日）不幸於家中跌倒後離世，她直言指最初收到消息時也懷疑是網上誤傳，但當接連收到朋友致電她才證實：「覺得好難過，麗的嘅時候好熟有合作，嗰陣時20幾歲久唔久又見面，之前做《流行經典50年》都有請佢做嘉賓，不過疫情關係冇乜見。」她指事件令她醒覺年齡漸長，出入行路要更小心，並透好友仙度拉早前跌倒整傷骨後，也叮囑她要小心：「我依家沖涼唔敢關實度門，最少嗌嗰陣都有人聽到，因為我沖涼沖幾分鐘，好趕時間咁，個女都有叫我沖慢啲，總之一切小心。」