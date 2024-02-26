美腿魔力　愈玩愈刺激

長腿配絲襪固然係王道，只係要凸顯美腿魅力，其實唔止得絲襪一味，原來唔同嘅襪款都可以帶出誘人魔力，唔信嘅話，就要睇吓今次介紹3部以美腿為主題嘅作品，必定令你蠢蠢欲動呀！

引爆慾火

有謂「情人眼裏出西施」，只係情人加對絲襪，會唔會再加分呢？由Raw Attack推出嘅《Love Her BXXX #5》就話畀大家知唔單止會加分，喺床上更係玩得勁開心。由Indica Monroe、Zlata Shine 、Liz Jordan等多位脫星參演，除咗以美腿絲襪為賣點，加埋迷人巨乳，試問四仔迷點可以錯過？劇情講呢班索女為咗令男友提升性趣，於是施展絲襪誘惑，將男友嘅慾望谷爆，卻估唔到對方嘅慾火一發不可收拾，玩到天光都仲未夠喉！

及膝誘惑

絲襪雖然誘人，但對部分男士嚟講，及膝襪嘅吸引力更加強烈！想知有幾吸引，就唔可以錯過MOFOS出品嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #24》喇！呢個系列本來以素人演出為賣點，但嚟到最新一集便以及膝襪為主題，希望能夠畀到四仔迷新鮮感。演出陣容有Keely Rose、Kourtney Kai、Maya Woulfe等脫星，佢哋唔單止有美腿，心口更係波濤「胸」湧，名副其實係上下都咁有睇頭，尤其Keely Rose擁有魔鬼身材兼個樣夠索，就算你唔係「襪友」，都會睇到興奮無比。

絕「襪」演出

每個脫星都有清純嘅少女時代，故此Digital Playground便將一眾天后級脫星喺初出道少女時期嘅絕「襪」演出，炮製出呢套合輯作《Bad Girls》，當中包括有Gabriella Fox、Kelly Summer、Shay Jordan等。至於點解會有呢啲從未曝光嘅片段呢？據廠方解釋可能因為主題不合或片長問題，令佢哋着襪曳曳嘅演出片段遭刪減。姑勿論咩原因，只知道佢哋當年正值芳華，絕對值得捧場。

碟評

雖然美腿同絲襪嘅魔力，令人難以抗拒，但其實換上其他襪種，一樣咁誘人，好似以及膝襪為賣點嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #24》，就帶畀四仔迷與別不同嘅感覺；至於另外兩套作品亦各有賣點，當中以從未曝光絕「襪」演出嘅《Bad Girls》較有觀賞性。