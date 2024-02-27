李彩華情傾小鮮肉唔怕傳「包養」　曾撻着細逾十年男仔

藝人李彩華（Rain）於2019年與內地商人黃彥書結婚，但婚姻只維持了19個月便結束；被指是圈中小富婆的Rain，離婚後只出現過霧水情緣，仍屬單身的她直認恨拍拖，但現年40歲的她要求男方一定要年輕過自己，又不擔心被指「包養小鮮肉」。

Rain在龍年除了希望工作順利，亦祈求可以展開新戀情，她笑笑口表示：「長輩就唔會催，係自己要搵啫，追求者係有嘅，但鍾意我嗰啲我又唔係好鍾意，所以要搵啲互相都喜愛嘅人，不過真係好難呀！」Rain早前曾有過一段婚姻，離婚後她對擇偶條件有180度轉變：「以前我一定要搵大過我嘅男仔，但自從上次婚姻結束咗之後，唔知點解突然變咗，就係要搵細過我嘅男仔，依家好多都係姊弟戀，我覺得細過我嘅男仔先會照顧我，反而大過我嗰啲就唔係特別照顧。」

自爆身家逾億

近年長駐內地工作的Rain，男朋友主力是內地人，她表示不介意男方年輕她十多歲：「只要對方唔介意就得，不過佢哋個樣都唔似細過我，個個都好成熟。我都試過同一個細我十幾歲嘅男仔拍拖，但因為我返咗香港，感情轉淡就分咗手。」Rain早前獲富商以一億狂追，但她霸氣自爆：「我身家都唔止。」隨即傳出她身家有兩億，身為圈中小富婆的她，直言另一半不用太有錢，但一定要有自己事業。

問Rain若然找20多歲的男生拍拖，會否擔心被指包養對方？她堅定稱：「我唔驚喎，咁我確實又真係冇畀過錢，食飯又係佢畀。總之年齡唔係問題，最緊要大家合眼緣，有『叮』一聲就可以繼續落去，希望今年有好消息帶畀大家。」

場地提供：ROYAL INN