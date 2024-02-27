【是日通勝】

農曆正月十八

甲辰年 丙寅月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、立約、交易

忌：出行、動土、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

金牛座：感情運欠佳，生活惡習不改，難扭轉頽勢。

雙子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

巨蟹座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

獅子座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

處女座：桃花運急升，財運也不錯，易有意外驚喜。

天秤座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

天蠍座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

人馬座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

山羊座：愛情運最強，但不要只顧談情而忽略事業。

水瓶座：得到幸運之神的眷顧，事業發展如魚得水。

雙魚座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）兔 桃花弱

鼠：愛情事業兩得意，但理財要加倍小心。

牛：性格不改有煩惱，感情發展遭逢挫折。

虎：定時用餐有必要，否則易有腸胃問題。

兔：是日沖煞，感情運欠佳，容易有爭拗。

龍：運勢差勁，工作不如意，感情遇考驗。

蛇：已婚者易為家事爭執，必須學懂包容。

馬：財運不穩，貪心有麻煩，做人要知足。

羊：事業運向好，腳踏實地，得着不會少。

猴：整體運勢差，要有吃苦頭的心理準備。

雞：人緣一般，與人交往有不自在的感覺。

狗：有主見是好事情，但小心得罪另一半。

豬：工作運差，改善人際溝通是當務之急。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

木主仁

木主仁，依字典所解釋為儒家的一種規範，包括恭、寬、信、敏、惠、智、勇、忠、恕、孝、第等內容，為施政的準則，仁政也。做個好醫生便是仁心仁術，犧牲自己成就大義，就是殺身成仁。

仁又是果仁、種子也，一棵樹的成長，是由一粒種子開始，慢慢茁壯成長，開花結果，果中有仁，可以說木是由仁而生，故木主仁？

在五行金、木、水、火、土之中，只有木是有生命的，小至花草，大至參天大木，可有十年、百年，甚至是千年樹木。在一大片森林中，樹木都在固定位置生長，好像很和平，不會互相殺戮。其實並非如此，樹木是會互相競爭的，為了吸收陽光互相壓迫，盡量向高而長。因此，不夠高的很難受陽光所照，是很難成長的。

另有些植物為藤蔓植物，可以纏繞着高大樹木向上而長，此便是命理中所說之乙木藤蘿繫甲了。所以，屬木的人，可以自主自立，亦可以依附他物而生長。故此，凡屬木的人為求生存，不會明刀明槍的跟他人對着幹，而是使用陰招，慢慢而行。