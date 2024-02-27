影后敗走公仔箱！周冬雨「分身」挽劣勢　劇迷潑冷水

貴為「三金影后」的周冬雨去年主演的幾部電影票房全部仆直，其人氣亦跌至谷底。不再是「票房保證」的她將重返電視圈，新劇更挑戰一人分飾兩角，飾演性格各異的雙生花，望藉此絕地翻身！

四年多前憑電影《少年的你》錄得15.58億元人民幣（約17.26億港元）票房的周冬雨，曾幾何時是票房保證女星，憑119.4億元人民幣（約132.31億港元）票房紀錄成為內地主演票房女星第二位。不過，她似乎後勁不繼，去年幾部孭飛電影《燃冬》、《鸚鵡殺》及《熱搜》票房連環仆，總票房統統不到一億元人民幣，當中以《燃》片最為慘烈，僅收2,607萬元人民幣（約2,888萬港元），失去「扛票房」能力。她雖然有份參演由恩師張藝謀執導的《堅如磐石》，但宣傳活動鮮見蹤影。《堅》片票房錄得13.51億元人民幣（約14.97億港元），但基於劇情以雷佳音、張國立及于和偉的故事作主軸，周冬雨所佔戲份不多，故功勞不在於她。

周冬雨在影壇滑鐵盧，加上早前與拍檔劉昊然的緋聞鬧至滿城風雨，此後風評一落千丈，她惟有暫時離開「傷心地」，有指將回歸公仔箱，接拍下月在海南開鏡的懸疑劇《共生》。今次是她繼2021年的《千古玦塵》後再拍電視劇，不過她參演的電視劇向來反應麻麻，有見及此，她今次將大膽一博，劇中飾演法醫，夥拍演執法人員的內地小生彭冠英，捲入24年前奪走其孿生妹妹性命的連環兇殺案。周冬雨將挑戰一人分飾兩角，劇中的孿生姊妹性格南轅北轍，絕對是演技大挑戰，似乎她望藉此在公仔箱翻身。

降呢惹網民嘲諷

對於周冬雨難得接拍電視劇，網民反應不一，有人指她貴為影后但夥拍內地小生彭冠英，認為兩者卡士根本不在同一層次，慨嘆她電影票房不濟，連電視劇資源亦被降級：「資源降級太多了吧，果然電影咖仆多了也不行。」亦有人為彭冠英抱不平，指他其實是實力派，在劇集《玫瑰故事》飾演劉亦菲初戀情人，雙方更有吻戲，只是知名度不夠周冬雨高。另有口痕友趁機把劉昊然拉落水，有粉絲即無名火起，出言反擊：「先好好操心一下怎麼挽救你姐姐的路人緣吧，別等會演個電視劇又被嘲出圈……冬雨現在幹啥都被群嘲欵……影后這次片酬能過億嗎？」並重提當年她在劇集《麻雀》的表現是全劇最差，演技不如李易峰，更聲言若周冬雨孭飛拍劇就會罷睇！