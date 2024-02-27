娛圈單打︱俊男美女添丁　協同效應雙Win

娛樂圈中一雙俊男美女陳家樂同連詩雅（Shiga）喺元宵佳節上載BB超聲波照宣布有喜，真係恭喜晒。其實佢哋喺2019年拍《12個夏天》南韓之旅，更懵嘅觀眾都睇到二人撻着嘅火花，勁過維港煙花，後尾拉埋天窗，依家一索得男，仲拎埋政府兩萬蚊初生嬰兒獎金添，喜上加喜。

家樂向來都係好戲之人，打從同影后惠英紅拍嘅《幸運是我》嶄露頭角，到《金手指》中嘅演技更令人拍案叫絕，最近憑《出租家人》喺美國影展獲頒「璀璨之星」，絕對係影圈中潛力股，前途無可限量。至於Shiga嘅演藝事業更加唔在講，由本來是非纏身，到家陣可以入到屋，喺電視圈中闖出一片天空，可見呢一Pair名副其實做到雙贏協同效應。

最近時興「尋找世界另一個我」，睇番圈中另外一個「家樂」吳家樂，雖然喺圈中浮沉多年，近排終於離巢TVB，但畢竟係幾十億豪門駙馬，同有米老婆周蕙蕙結婚多年，一家五口樂也融融，自得其樂。

至於同Shiga「詩雅」撞名嘅衛詩雅，近排狀態大勇，仲憑《不日成婚2》入圍角逐金像獎「最佳女主角」添，隨時成為龍年影后，確係唔講得笑。當然啦，要數圈中撞名之王，莫過於「嘉欣」，隨手一數就有李嘉欣、林嘉欣、鍾嘉欣、龔嘉欣、蔡嘉欣，甚至Kayan9896，都各自各精彩。

講開又講，TVB套旅遊真人騷係幾令人有驚喜，靚女郭柏妍嗰集遇番另外兩個「柏妍」，講起同一時空下另一個自己嘅人生同際遇，當堂真情流露喊到收唔到聲，我見猶憐之餘，同名不同運，亦不禁令人慨嘆人生無常。