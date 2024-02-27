星玄｜羊女陳凱琳年吸千萬報酬　性感露腰行山被狠批！

今日係2月27日，農曆正月十八，宜祭祀、立約、交易。今日最旺嘅生肖係羊，事業運向好，腳踏實地，得着不會少。藝人陳凱琳（Grace）就係屬羊，佢自從同老公鄭嘉穎，結婚後就4年抱3，鮮有再喺「公仔箱」出現。不過佢亦會出席公開活動，仲積極經營自已嘅社交網，成功轉型為KOL。轉型後嘅Grace，仍然受到唔少品牌愛戴，有消息指曾一年勁吸千萬報酬，吸金力十足。睇嚟Grace都得着唔少，今日事業最旺仲唔係你！

Grace保養有道，有時候就會做運動「Keep Fit」。日前佢有空去行山郊遊，仲透過社交網分享相片，見她穿起貼身運動服裝，露出小蠻腰凸顯身段，身材相當「煞食」！不過有網民批評她的行山衣着係錯誤示範，話行山遠足最重要保護自己避免刮傷、咬傷和受傷等。如果大騷纖腰，亦可以穿貼身運動上衣，並非一定要只戴sports bra。

今日嘅幸運星就係水瓶座，得到幸運之神嘅眷顧，事業發展如魚得水。「愛情事業兩得意」嘅馬國明就係水瓶座喇，年初佢有份拍嘅劇集《飛常日誌》，錄得平均收視21.9點，超越上年一線劇集嘅總平均收視，廣東省嘅收看人數仲飆升超過三成。劇集可能仲有機會添食，唔知有幸運之神眷顧嘅馬明，可唔可以食住個勢，北上搵真銀！因為啱啱結婚嘅佢都係時候要搵奶粉錢，可能一個唔小心名利雙收，再創事業高峰呀！