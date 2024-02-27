洪卓立自爆停工之謎　曾唱到聲帶出血

日前洪卓立（Ken）於廣州舉行音樂會廣州站，是他聲帶受損2年多後首個騷，全晚共獻唱了21首歌，他解說音樂會主題設定為「說故事的人」，其實是原於2年多前於社交平台製作了一個節目：「收到Fans來信後讀信，我就會講吓感受、Share吓啲諗法、建議畀Fans，當時呢個Programme係幾好，後來因為聲帶問題要休養，同時進行身體方面嘅管理，所以呢個Programme就要擱置，點知一停就停咗1年多嘅時間，之後就冇再做音樂會。」

音樂會期間發生一段小插曲，其中一首歌曲他自感失準，為了證明自己的狀態，即時要求重唱副歌達5次之多，贏得台下觀眾掌聲和歡呼，Ken亦講到：「我返番啦！」現場氣氛熱烈，觀眾不斷大叫Encore ，Ken最後Encore了兩首歌，以《回到最愛的那天》作結尾，贏盡掌聲。現場觀眾於完show後在社交媒體發文大讚，同時亦為Ken送上不同的祝福，更希望盡快開下次Live House 。

音樂會上，Ken感性分享這幾年間發生的事情，聲帶受損、身形暴脹等，他說：「上一次都係喺廣州開音樂會，但因為聲帶問題唱唔到高音，嗰次音樂會嘅所有歌都降咗Key，唔係降咗啲，係降咗好多！企喺台上面仲要扮冇嘢，但真係唱得好差，可能有好多朋友喺好遠地方嚟，我嘅表現好對唔住佢哋。落咗台，喉嚨即刻有陣血腥味，翌日完全失聲。」隨後訪遍中西名醫亦得不到治療方法，直至遇上一位唱歌老師，其獨特的發聲方法令他慢慢找回聲音。聲帶一步步康復，接着便是擱置多年的改變身形計劃，他說：「我係有目的咁增磅！不過以前斷斷續續咁做，有時因為懶、有時做一陣就整親條腰，所以今次趁住一個大空檔，就的起心肝去做。」正處於磅數最巔峰的他剛好有工作，於是外間便說成他因失戀而自暴自棄，於十六型人格中，屬於極為內斂「I人」的Ken其實不擅長表達自己，他說：「所以今次透過呢個音樂會，用成個音樂會將自己嘅出生去到近呢2、3年嘅狀況，用音樂故事去講畀大家聽。」

完show後，Ken於社交網站發長文分享感受，特別多謝公司對他的信任，他感激說：「畀咗我2次機會 休息2次 再重新出發。」，更謂會好好珍惜機會，把聲音變好、身形變好。