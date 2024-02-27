Anya Taylor-Joy《沙丘瀚戰2》首映着束腰衫　網友批評鼓吹厭食

憑Netflix劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）大紅的美國女星Anya Taylor-Joy，周日（25日）出席科幻巨作《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part 2）紐約首映禮，她於社交網站分享自己穿上晚裝前，以束腰馬甲誇張地收窄腰圍的照片，引來網友留言批評她鼓吹厭食風氣！

有人表示：「好明顯你係好靚，但你第一張相唔多妥。我覺得你係歌頌緊收窄咗嘅腰圍同纖細身型，咁樣令我唔舒服。後生女係好易受影響，呢個唔係健康嘅形象。」又有人表示：「你宣揚呢種美麗標準會殺死人。請你停止。你係好靚。但呢張相影到你好瘦、好纖細、唔現實嘅腰圍，會令到啲未夠成熟明白失實美麗標準嘅細路受傷害。唔該你刪咗張相，求吓你。」

雖然Anya出道時被喻為「精靈系」美女，其實她童年時因眼距闊曾被同學欺凌嘲笑似魚，令她自我形象低落，成為演員後曾於訪問表示不想看回自己演出，因為自覺樣子怪異。Anya近年愈變愈瘦，臉頰凹陷，有網友擔心她患上心理病「軀體變形障礙」（Body dysmorphic disorder），患者會沉溺於認為自己外表與身型有缺憾，導致他們以不健康方式或整容手段無止境地改造自己。