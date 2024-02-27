鹿晗疑被影射為唔檢點男頂流　受傷嘅竟然係黃子韜？

內地狗仔爆料，指一名頂流男星，有對象，但其私生活不乾淨，又指他的事很早之前已聽聞，但卻沒有證據，更表示現時找尋到新料，很齊全亦很精彩，可於網上熱搜爆3日，必定形象全毀。此貼文一出，即時上了熱搜，不少網民更留言追問，問他是那方面的男頂流？是歌手、演員還是偶像，這名狗仔爆料，指這名頂流男星是偶像級，既演戲又是歌手，曾開演唱會，還曾被誇有擔當，社交平台粉絲人數過5,000萬，絕對是頂流。

之後有其他博主轉發貼文，指這次爆料的頂流名字「兩個字」，知名度很大，公開的女友亦很知名，雖然頂流男向來有口碑，但這次真的要「翻車」。內容爆到此，網民矛頭直指是內地頂流男星、關曉彤的男友鹿晗，更旋即上了熱搜。而關曉彤不久前才晒出剪了一頭短髮的相片，不少粉絲懷疑她是不是跟鹿晗分手了，但前幾天二人才被內地傳媒拍得齊齊與友人聚會，故現時應該關係沒變。

而鹿晗方面對此一直沒有任何回應，反而另一男星黃子韜的名字亦上了熱搜，因為有網民幫他闢謠，但就留言：「絕對不是黃子韜，因為他沒有擔當。」原因是之前他多次被拍得與女藝人徐藝洋一起，但就絕口不認。