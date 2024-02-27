鄭啟泰月初猝逝死因仍未明　社交網竟離奇更新

新城電台DJ鄭啟泰月初宣布重返新城，可是本月3日驚爆死訊，終年56歲。雖然鄭啟泰的喪禮事宜至今仍未對外公布，不過他的社交網今日（27日）竟然有更新。

原來其家屬表示已經接手管理鄭啟泰的社交網，帳戶亦變為私人，全文如下：

致各位關心鄭啟泰的親友、同事、觀眾及聽眾：

鄭啟泰於2024年2月3日離世後，我們收到各方親友對他的愛戴及懷念，十分感恩。本專頁已交由鄭啟泰家屬管理，感謝大家對他多年的厚愛！

鄭啟泰家屬 謹啟

2024年2月27日

鄭啟泰驚傳死訊後，其未婚妻王雁芝（Angie）和鄭的妹妹Fiona曾表示因仍未真正找到鄭啟泰的死因，醫生建議案件轉交死因裁判處作進一步解剖，正常程序大約3個星期便有結果，並希望外界不要胡亂揣測，亦代表父母多謝大家關心。未知是否因這原因，所以鄭啟泰的喪禮事宜至今仍未對外公布。

另一方面，鄭啟泰的未婚妻王雁芝如常在社交網限時動態貼上昔日與鄭啟泰拍拖的甜蜜時光，王雁芝曾表示與鄭啟泰拍拖兩年過得好開心：「我們簡直就是生活在自己世界裏。這兩年是我最快樂的兩年，認識你是我最大的福氣，不管其他人怎麼說，你我都知道我們是最合適的，永遠愛你。」妹妹Fiona亦曾談到哥哥喪禮事宜，Fiona表示鄭啟泰不喜歡傳統，古靈精怪，會安排別致的道別會，鄭啟泰是基督教徒，會請院牧祈禱和唱聖詩，希望大家不要帶憂傷。