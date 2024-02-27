雯雯稱愛兒患自閉　自爆欲帶埋啲仔「一了百了」

張致恒（Steven）2019年娶女粉絲區燕雯（雯雯），二人4年抱4，雖然要照顧4個囝囝，不過二人多次公開經濟拮据及離婚問題，網友視兩人為問題夫妻。今日（27日）凌晨雯雯晒出幾百字長文嘅Story，佢以「2024一開始就已經好不幸」為題，指自己有兩名親人患癌，兩隻愛犬身體出現問題，更大爆其中一位仔仔「確診autism plus hyperactivity（自閉症及過度活躍症）」令佢身心俱疲。

佢就話阿仔最近跌爆咗隻耳仔，而佢自己一個人就算照顧到4個小朋友，都會有一定危險：「醫生同我哋講呢類小朋友一年起碼會去幾次急症室，要有心理準備，依家每一日面對佢嘅行為情緒都係一個好大嘅挑戰。同時因為屋企其他嘅小朋友仲好細，亦都會受到影響，我哋亦都要好努力學習點樣可以得到一個平衡。」佢續為兩公婆多次被網友質問唔開工，只係叫網友課金畀佢哋嘅理由，表示因為二人都要同時照顧小朋友先會成日停工，不過嚟緊即將會有外傭嚟幫手，佢哋會有一人去打兩份工以維持生計。

同時佢亦暗示自己因壓力爆煲曾有自殺想法，更想帶埋4個仔「一齊走」，言論令網友驚訝：「連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。發生咗咁多事，好現實，咁話畀自己知兩夫妻已經唔係兩個人嘅事，要照顧好佢哋一定要兩個齊心，冇咗是但一個根本係冇可能做到。呢段時間我好多謝steven cheung都不斷學習點樣照顧好小朋友，亦都實實在在多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵（話我哋只係識借錢，又唔自己出去做嘢）。當中嘅難處，只要我哋先會明白。我哋唯一嘅共識就係做多兩份工，請一個姐姐去幫手。好慶幸仲有唔夠兩個月時間，姐姐嚟到我哋就可以重生，終於可以靠自己唔需要再求別人嘅幫忙。」