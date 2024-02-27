影后愛飲　豆漿減肥幫到手

韓國人氣女歌手IU剛推出了新專輯，當中最具話題性的，莫過於其中一曲《Shh..》的MV竟然找來影后湯唯飾演女兒！雖然湯唯比IU年長14歲，但MV出街後大家均盛讚湯的外貌身材多年如一日，依然保持少女感和絕美氣質，順帶連她熱衷的豆漿減肥法近期亦在網絡爆紅。究竟豆漿要如何飲用才能發揮最佳瘦身效果呢？請來營富坊註冊營養師朱德賢（Vivian）拆解當中的關鍵和注意事項。

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延緩吸收 抑制食欲

憑《色，戒》一片蜚聲國際的湯唯，藉着影片《分手的決心》於上年勇奪韓國多個電影頒獎禮的影后殊榮，除了精湛演技，她多年不變的美貌及體態亦為人津津樂道。湯曾透露保持優美體態的秘訣之一是靠飲豆漿，營養師Vivian指出以黃豆為主要成分的豆漿對身體好處甚多：「黃豆不但含有豐富蛋白質、維他命及礦物質，當中更有具抗癌效用的異黃酮。」與此同時，Vivian謂豆漿內含的大豆蛋白和大豆卵磷脂，兩者為健康及瘦身帶來甚大裨益：「前者可降低血液中的壞膽固醇水平，及有機會減低患上心臟病的風險；後者則有助延緩脂肪和糖分吸收，同時抑制食欲。」營養價值方面，Vivian稱豆漿與牛奶類近，卻比後者含較低膽固醇和飽和脂肪，建議配搭正餐飲用當作鈣質或蛋白質來源，亦可充當餐與餐之間的高蛋白低脂小食作充飢用。

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黑白兩款 功效不同

市面上主要分為白豆漿及黑豆漿兩類，Vivian指出兩者主要原材料分別為黃豆和黑豆，熱量相差不大，且均含有豐富礦物質（例如鈣質、鐵質）和蛋白質，當中差異在於白豆漿含較多水溶性纖維，黑豆漿則含花青素，而後者獲更多愛美人士追捧，她解釋：「因花青素的抗氧化物可減慢細胞衰老，具有養顏功效。」建議大家因應個人需要和口味來選購。如果想透過飲豆漿瘦身或補充營養，Vivian謂在選購時要多加留意包裝上的營養標籤：「為免攝取過多糖分，飲用低糖或無添加的豆漿會更佳，亦可選擇添加了鈣質的豆漿。」不過她強調高鈣食物不只是奶品類專有，亦可從其他高鈣食物中攝取，她補充：「例如食用半磚板豆腐，或一碗深綠色蔬菜如菠菜、白菜等。」

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鉀含量高 適量攝取

雖然豆漿好處多多，不過Vivian並不建議大家把豆漿當水喝，她解釋：「豆漿屬奶品類的一種，在營養金字塔中屬於 『適量』而非 『大量』攝取，正常每天兩杯便可，否則大量飲用會引起蛋白質消化不良，腹部不適等症狀。」她更提醒豆類食物例如黃豆、黑豆等，消化過程中會被蛋白酶分解，並會產生氣體，容易引起胃腸脹氣，晚上飲用豆漿或會影響睡眠質素。而且Vivian強調豆漿減肥法並非所有人均適合，她補充：「由於豆漿的鉀含量高，飲用過量會導致血鉀上升，容易引起頭暈，更有機會影響心血管健康，患有高血鉀、痛風、腎病或飲食中有限制蛋白質攝取量的人士，應先與醫生或註冊營養師查詢，再遵循醫囑適量飲用。另外，吃豆類容易導致脹氣、腹瀉及腸胃炎人士也不宜飲用。」

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台灣女星 一同力撐

除了湯唯喜愛飲豆漿瘦身之外，不少台灣女星同樣也是豆漿減肥法的愛好者，當中包括名模林志玲，她曾經分享自己透過食用無糖豆漿搭配生雞蛋來瘦身，減重之餘更聲稱有豐胸效果。另一位台灣藝人伊能靜已經55歲，但身材樣貌都比真實年齡年輕，她曾在網上透露每天早上一定會飲一杯豆漿，因為其含有豐富大豆異黃酮，熱量不多且富有飽足感，她甚至自製豆漿食譜，例如經期時會飲黑糖老薑豆漿，足見她對豆漿情有獨鍾。

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健康食譜推介

豆漿除了齋飲，亦可融入料理及食物當中，炮製味道及營養兼備的美味食品。Vivian便為大家設計了以下3款豆漿食譜，令進食時口味更豐富。

南瓜濃湯

材料：南瓜（中型）1/2個、洋葱1個、蘑菇 10隻、無糖豆漿600ml、鹽及黑椒少許

做法：

1. 南瓜蒸熟後壓成泥。

2. 洋葱切碎並下油鍋炒軟，再加蘑菇炒香備用。

3. 於鍋內倒入無糖豆漿，再加南瓜泥、洋葱及蘑菇並以中火攪拌，待湯滾轉小火煮約20分鐘。

4. 按個人喜好加少許鹽、黑椒調味即成。

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水果燕麥杯

材料：燕麥2/3杯、低糖豆漿半杯、低脂無糖希臘乳酪半杯、新鮮水果半杯

做法：

1. 將所有材料（水果除外）混合後倒入器皿中，放入冰箱冷藏一個晚上。

2. 將水果切粒或片鋪上，即成。

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雞蛋小布甸

材料：低糖豆漿300ml、雞蛋兩隻

做法：

1. 將雞蛋打散倒入豆漿中均勻攪拌後，過篩3次。

2. 緩緩倒入模具，除去表面氣泡，蓋上表面戳了兩個洞的保鮮膜，蒸15~20分鐘。

3. 放涼後放進冰箱冷藏，即成。