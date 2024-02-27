《中年2》10強分享備戰狀況　顏米羔趁機轉新Look

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》10強參賽者古淖文、顏米羔、安雅希、黃劍文、劉威煌、林若盈及陳蒨葶等今日（27日）出席記者會，分享備戰狀況，暫時得分最高的古淖文表示會以120%努力迎戰，至於另一大熱顏米羔就坦言自己身體弱，會多爭取時間休息，保養身體。

古淖文受訪時直言能躋身10強感意想不到：「因為大家都好厲害。（啱啱再攞MVP？）好開心，有光宗耀祖嘅感覺，第一次Solo攞9字頭（分數）覺得好正，上次係團體，今次Solo意義重大，好多謝谷婭溦佢鞭策。」問到是否有信心登頂？他坦言不敢想，但希望每次都可為大家帶來新鮮感及進步。至於剛轉髮型的顏米羔，笑言難得有機會有髮型師服侍，故順勢改變一下：「配合返啲歌，每個環節都想帶啲新鮮感畀大家。（想殺氣冇咁重？）冇得改，呢個唔係殺氣係信心。」問他古淖文是否勁敵？他表示所有參賽者都是朋友，但不會讓獎：「Enjoy大家各自向住目標衝，最緊要享受過程。」

提到有網民覺得賽際不公，古淖文聞言即大呼冤枉，直言自己唱得很辛苦，顏米高則表示在台上不會像電影般有Take2 :「台上嗰幾分鐘要發揮得最好，人哋先會睇到，練習嘅時候就算幾好都冇用，你企喺台上唔出聲唔通又會比分？冇可能，我唔認為唔公平，因為每個歌手上到台，能唔能夠將自己最想做嘅嘢做出嚟，如果稍為有啲嘢做得唔好，後果就係等下次機會。」

至於陳蒨葶就坦言心情如坐過山車，兩次也跌入危險區的她，本身已打定輸數：「過到初一過唔到十五，覺得凶多吉少。」她指當時相當自責，感謝評審給她機會進入10強。談到一直被視為大熱門的鄭梓浩今次大熱倒灶，不少網民戥他不值，更將矛頭直指她，批評她唱楊千嬅的歌卻唱得像另一位女歌手，又指她沒有台型未能壓場，覺得賽果不公，陳蒨葶覺得每位參賽者都有自己的優點特色：「我哋係被動嘅，好多謝評審揀咗我，大家喺邊個回合走都唔代表佢係差，係大家實力都勁，好多謝所有觀眾支持我哋，當然會有人鍾意有人唔鍾意，亦証明大家都好鍾意鄭梓浩，大家係認同咁多位嘅實力先有呢個反應。」她表示會不斷改進，將最好的自己帶給觀眾。