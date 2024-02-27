東冲有料到：泰國王宮夜繽紛

Phayathai王宮為慶祝101周年，即日至3月16日於晚間對外開放，參觀王宮之餘更可欣賞各種燈飾及投影。（胡慧冲提供）

近年前往泰國的旅客都流行到當地租借泰服，穿上身後一般會在佛寺之類地方流連影相，但最近卻可以一身泰服於王宮打卡！

話說BTS勝利紀念碑站附近有一個Phayathai王宮，為了慶祝該王宮踏入101周年，即日起至3月16日每日下午4時至晚上10時特別對外開放供市民參觀。

內裏充滿耀眼燈飾及投影藝術外，更同時有泰服出租，讓大家可化身泰古人，在該處影相留念。

親眼所見，該王宮明顯花了不少人力物力，將平時不對外開放的地方布置得美輪美奐，尤其入夜後配合各種燈飾及投影，絕對係美不勝收，吸引不少當地人前往遊覽。而且除了戶外範圍，亦有室內空間可參觀，同樣有精緻的燈飾及布置，更有專人為你拍照留念（當然你也可選擇自拍）。眼前便看到很多泰國人扶老攜幼，換上一身泰服到此影相，並可順道在此一嘗「皇家飯」！話說這裏設有一間古色古香的小型餐廳，可以相宜的價錢在此用餐及相機先食，不過要留意餐廳需要脫鞋進入。

若大家最近前往曼谷旅遊的話，確實值得到此一遊，而且每逢周五、六及日王宮內更有快餐車停泊，可順道品嘗當地的地道小食，甚至購買相關紀念品留念。

胡慧冲