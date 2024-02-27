汪小菲未婚妻前夫撞樣敖犬　正印質問要睇戶口簿

近日汪小菲高調宣布今年將與新歡Mandy結婚，隨後就有網友爆出原來Mandy曾經離過婚，就連當時的結婚照亦被挖出，由於前夫外形激似敖犬而掀起熱話。

昨日（26日）敖犬的未婚妻發發（FaFa）就在社交網親自回應此事，她笑稱最近有不少人都分享了這些新聞給她，令自己都不禁懷疑敖犬是否結過婚，並質問敖犬是否有隱瞞，對此敖犬則回應：「其實我……白癡喔沒有啦」她又表示自己與敖犬在第一次約會時就確認過對方的身份證，更笑言：「所以我應該去調戶口名簿？？」

至於汪小菲的母親張蘭不時都會在直播時，提到兒子的感情狀況，但今次汪小菲高調宣布結婚計劃，她就裝沒看見避談兒子。之前她曾在接受訪問時，被問到經常消費汪小菲離婚，張蘭就否認這説法，更表示自己從未介入參與兒子的離婚過程。雖然張蘭近日避談汪小菲，但她就找來新的「流量密碼」來吸引網友的關注。昨日的直播中，她邀請了前夫（汪大爺）的現任妻子，張蘭介紹完對方後，就一臉心酸說：「過去是我的，現在是妳的」還對鏡頭外的汪父問到：「後悔嗎？」對方回應：「不後悔」。之後張蘭更提到前夫及現任的新婚房是自己出錢買給他們的，令網友讚她人品好，離婚也能和平相處。

另外，Mandy前夫則作出回應，表示：「請大家尊重過去愛的人。過去就過去了謝謝大家，希望大家都尊重彼此，也祝福大家。」而汪小菲的前度張穎穎亦開腔，表示：「祝福，一要對女孩一諾千金，白頭偕老。」