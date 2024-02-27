李亞鵬為還債4,000萬人仔掏空身家　食足一個禮拜外賣淚流人前

現年52歲的王菲前夫李亞鵬，近年淡出演藝圈從商，卻因投資失利欠下大筆債務，更被爆出未按時履行還款4,000萬人民幣（約4,300萬港元）而遭到法院強制執行，現況相當悽慘，但他仍不忘透過社交網與粉絲互動，近日在直播時透露自己已經連續吃了一個星期的外賣，甚至直接在鏡頭前痛哭流涕，引發不少人熱議。

去年4月李亞鵬及其胞兄李亞煒被強制執行4,000萬人民幣，當時申請人答應他分期還款，怎料，2心卻遲遲沒有支付任何款項，才讓他決定向法院申請限制高消費。日前，李亞鵬突然在直播中痛哭，稱自己已經還完了10多年的債，還連續吃了一整個禮拜的外賣，求網友打賞他。

事實上，李亞鵬去年和世界小姐出身的海哈金喜再婚後，就爆出欠債的醜聞。當時，李亞鵬曾在社交網發長文表示，自己面臨的困難已不止是4,000萬人民幣這麼簡單，過去幾年的時間企業一直在苦撐，去年還大量裁員了200人，而至今仍欠付了很多員工的補償金。他也強調：「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，毋須多言。」並形容現在是他人生最黑暗的時刻。