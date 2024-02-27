羅霖「登六」不會大肆慶祝　認有追求者：兩個都係細過我

藝人羅霖（Candy）和仁美清叙主席程瑤晚上（27日）到尖沙咀出席春茗晚宴，程瑤宣布9月會到長沙探訪仁美清叙小學，而今年底則會復辦亞洲小姐競選，屆時更會與慈善籌款晚會一起舉辦。

被問到可會邀請大師姐利智和葉玉卿等參與？身為永遠榮譽會長的Candy表示：「要問吓佢哋，希望搵到，始終佢哋唔喺香港。（黎燕珊喺TVB都可以嚟？）因為我哋係網上，佢樂意嚟我哋都非常開心。（目標籌幾多錢？）上次籌到400萬，希望今次可以突破。」

Candy透露自己特意由揭陽趕返港出席春茗，她表示現時在當地做玉器直播帶貨，為此更閉關一個月去學習有關知識，她表示：「我今年8月就『登六』，學到好多嘢都好開心。」對於屆時如何慶祝生日，她就表示不會大肆慶祝，反而朋友可能會為她準備神秘派對，問是否男朋友？她笑指：「希望係！（有追求者？）有兩個，一個做生意，一個做翡翠，都係細過我，依家啲男性都係鍾意姐姐，可能姐姐細心啲，唔係因為富有。（令佢哋不想努力？）男性必須要努力工作同有責任感，我唔會提供任何嘢，大家獨立財政。（有冇睇啱？）未，慢慢嚟唔使急，依家最重要做好直播工作。」