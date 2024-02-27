李龍基未婚妻涉逾期居留等6罪還押　保釋覆核申請突取消

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告，目前被還押在大欖懲教所，案件押後至4月16日再訊。原定明天（28日）作保釋覆核申請。惟今日（27日）顯示已取消申請。對於Chris取消保釋申請一事，東網致電李龍基查詢，他回覆表示：「不便回覆，見諒！」

李龍基的未婚妻王青霞，共被控告6項罪名。當中包括兩項「違反逗留條件」罪，另有「為取得入境證而作出虛假陳述」 、「使用虛假文書」及「管有虛假文書」，以及一項「向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述」罪。至今仍被還押在大欖懲教所。

李龍基連日來風雨不改去懲教所探未婚妻王青霞。每天對傳媒有問有答的他，今天離開懲教所時突變變得嚴肅，並主動停步公開表示：「我今日喺度就做一個終極回應，點解呢！因為唔想大家咁辛苦，天寒地冷仲要喺度等我。」並續指不會再就事件作任何回應：「但係見到各位咁辛苦，我自己都有少少唔好意思，所以我喺度再重新一次，我從今日開始，從此一刻開始就唔會作任何回應，希望大家諒解，希望各位保重身體，多謝各位。」

另外，堪輿學家麥玲玲早前受訪問，曾表示王青霞有點不尋常，更向傳媒透露曾獲對方送贈名牌設計的筷子一事︰「佢話佢設計，嗰個國際品牌出首飾出家品，我成日行街，點會唔知啲款式。」麥玲玲指當是感到是對方的一番心意，最終因畀面李龍基才收下：「可能我認知嗰個國際品牌，同佢認知嗰個國際品牌係唔同，佢認知嗰個可能喺內地網購平台有。」麥玲玲還指Chris當日亦有將該品牌的官方網址轉發給她：「佢話仲有出碗同碟，條link確實係該品牌網站，但我當然見唔到由佢『設計』嘅筷子。」

另外，網友亦翻出Chris亦曾向「大小姐」林淑敏送筷子的片段，Chris在片中表示：「希望你過快樂嘅日子，筷子筷子，快樂過日子。」林淑敏亦有回應：「真係好好啊！」Chris再補充：「紀念版嚟嘅！」林淑敏亦非常客氣：「下次唔好咁嘥錢啦！」Chris豪氣地回：「小事啫，希望你食飯用到佢，Bye Bye！」林淑敏再客氣表示：「我夾餸畀你睇，多謝基嫂。」

另外，有網友發現李龍基曾穿上寫上「CEILNE」長袖上衣探望未婚妻，即被指穿老翻，他表示：「A貨係連名字都抄，我穿嗰件又唔係嗰個名牌貨，平，靚，正，我覺得冇問題！我哋大中華的出品，必屬佳品！」