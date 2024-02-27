Rach ArachKaa 才色兼備

家陣要成為網紅真係唔容易，除咗個樣要見得人，即係有觀眾緣之外，仲要有番啲才藝，例如懂得玩樂器、煮番兩味、Talk得、識搞笑……諸如此類。至於今日為大家介紹嘅泰國網紅Rach ArachKaa，唔止才色兼備，身材仲相當掂！

表演欲強

唔少踩入模特兒界嘅網紅都有一個共通點，就係當初之所以深得網民支持，皆因頻頻以性感形象示人，身材仲要係玲瓏浮凸，否則又點會得到模特兒公司嘅垂青呢？不過，來自泰國曼谷嘅網紅Rach ArachKaa，上位之路有啲唔同，2019年開始拍攝抖音影片嗰陣，仲未行性感路線，反而利用自己嘅創意同歌喉，製作唔少人氣唱跳影片。據阿妹解釋，起初拍片擺上網，純粹為滿足表演欲，搵個平台展現自己嘅才華，冇諗過要靠性感谷人氣，後來喺一次網紅活動中，因為着住比堅尼玩遊戲，成為佢踩入模界嘅契機。

大獲好評

其實Rach ArachKaa以前都幾抗拒着比堅尼拍片，一來對自己嘅身形冇乜信心，二來又覺得性感形象唔太適合自己，但嗰次網紅活動令好多網民產生驚為天人嘅感覺，紛紛留言希望佢考慮拍寫真。雖然阿妹一直強調未有出寫真嘅計劃，但過咗冇幾耐，就為內衣品牌拍攝平面廣告。首次打正旗號行性感嘅佢，不但贏得網民好評，仲獲得大量拍寫真機會，自此成為泰國模界一員。由於外形吸睛，口才同歌喉又相當出色，阿妹唔止模特兒事業發展順利，網紅事業亦愈做愈勁，代言工作不斷，吸金力亦大幅提升！