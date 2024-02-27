張曦雯婚紗造型加推泳衣Look　挑戰自我騷盡弗爆身材

由馬德鐘、黃智雯與張曦雯（Kelly）主演的無綫新劇《再見．枕邊人》昨晚（26日）首播，劇中Kelly飾演馬德鐘的紅顏知己，兩人更差點步入婚姻殿堂，Kelly首集除了大晒貼身婚紗Look，在第一集及第二集還分別展示弗爆水底芙蓉Look及做gym Look，將其美好身段表露無遺。Kelly的弗爆身材全靠平時勤做運動，她除了每星期會去大約5次健身室，每次運動時間不少於2小時外，還經常做瑜伽及重量訓練鍛鍊身材。

除了顏值吸引，首集甫出場Kelly即要展現喊功，她坦言該劇是其從演以來喊得最多的劇集：「呢套劇真係喊咗好多場，有時開工都會諗：『今日又要喊？』。我之前啲角色都係開心、甜美啲，同埋性格都直接，今次呢個角色除咗好多情緒同秘密，亦好多喊戲，真係好大挑戰同埋好有滿足感。」她續指為了投入角色，開劇前除了瘋狂「罰抄」，更為角色度身訂造「專屬歌單」：「我每套劇開工前都會寫好多角色嘅背景資料出嚟，幫助自己了解個角色。另外我又會搵啲歌去配合番個角色性格同埋經歷，然後日日揸車返工時都聽住啲歌，令到自己更易進入個狀態。」