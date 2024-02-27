周殷廷撼低韓國女圑　MV上架三日即奪冠

環球歌手Yan Ting(周殷廷)親自作曲、填詞、監製兼任MV導演的新歌《三生有幸》 MV，推出三日至本月27日晚為止已登上影音平台熱門音樂影片第１位，力壓南韓女子組合LE SSERAFIM《EASY》MV，他對歌迷的支持表示：「好瘋狂，非常感謝粉絲以及喜愛呢首歌嘅每一位。」更有網民指他舉行人生首個個人演唱會指日可待！

MV圍繞他出席前度的婚禮，他說整首歌的創作是由歌詞開始的：「『做你嘉賓 當做和你擁吻 共你有過過去 三世都有幸』存在一種接受和放下的情緒，延伸到創作整首歌的旋律。人生未必要有這樣的遺憾，才算得上圓滿。不過，遺憾是人生的其中一部分。最大關鍵是要接受遺憾存在於人生中的一部分，雖然是自己預料之外，並不代表事情的好與壞。」又指經歷了之前兩首歌《遲了悔改》和《意外現場》後，到第三部曲《三生有幸》，當中包含悔意、遺憾與內疚。

拍攝MV當日，Yan Ting擔任導演和主角，以其擅長的一鏡到尾方法拍攝，4小時內完成拍攝，還邀請了一班粉絲擔任婚禮的來賓，粉絲首次目睹偶像擔任導演的一面，表現雀躍。Yan Ting表示：「一take拍攝似乎已經成為我嘅signature，每次大家都會問下一次一take會挑戰咩嘢？今次最大分別係群演人數最多嘅一次！自導自演喺事前準備工夫，準備足夠嘅話，好快就會完成拍攝。」