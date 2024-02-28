【是日通勝】

農曆正月十九

甲辰年 丙寅月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：天無絕人之路，身處逆境也應該保持樂觀！

金牛座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

雙子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

巨蟹座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

獅子座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

處女座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

天秤座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

天蠍座：事業運急升，桃花運也不錯，心情靚到極。

人馬座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

水瓶座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

雙魚座：運勢好，生活壓力大減，可發揮個人潛能。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）龍 人緣差

鼠：職場多挑戰，忙於應對，身心皆疲累。

牛：事業運上升，不乏一展才華的好機會。

虎：財運不錯，賺錢渠道多，忙碌有回報。

兔：桃花偏弱，感情生活陷入了膠着狀態。

龍：是日沖煞，人緣欠佳，行事勿太計較。

蛇：一分耕耘一分收穫，努力工作有得着。

馬：感情運一般，顧及伴侶的感受很重要。

羊：財運下滑，收入減少，必須節約開支。

猴：得到別人信賴，事業發展更上一層樓。

雞：職場競爭激烈，謹記防人之心不可無。

狗：健康運平平，日常飲食不宜太重口味。

豬：理財必須審慎，否則易蒙受金錢損失。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年寶寶

陸續有龍年寶寶誕生，從本年立春之日（2024年2月4日16時28分）至翌年立春（2025年2月3日22時12分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬龍。若子女肖龍，不妨參考以下肖龍寶寶與不同生肖父母的親子關係。

‧父母肖鼠：彼此相處融洽，但肖龍子女自視較高，容易抗拒肖鼠家長的管束。

‧父母肖牛：有各持己見之象，如能聚少離多或多給予空間，相處上會更愉快。

‧父母肖虎：雙方都喜歡獨行獨斷，只要不過於干涉對方自由，還是可以和平共處。

‧父母肖兔：肖龍子女略嫌肖兔家長的優柔寡斷，會有欺負傾向，但尚懂尊重之道。

‧父母肖龍：基本上互相明白，但不能過於親近或操控，否則易有爭執。

‧父母肖蛇：肖龍較為自我，肖蛇家長宜多加耐性及包容，否則子女更不願意溝通。

‧父母肖馬：外向急進，易對子女關愛不足，幸好仍能互相欣賞。

‧父母肖羊：生性溫和，易特別遷就肖龍的要求，謹記凡事適可而止。

‧父母肖猴：基礎上特別合拍，能互相扶持，相處也較為融洽。

‧父母肖雞：雙方原則上合拍，但偶爾會互相挑剔錯處，外人看來難以明白。

‧父母肖狗：肖龍有心高氣傲之象，肖狗則忠誠老實，宜有中間人協助溝通。

‧父母肖豬：傾向對肖龍子女盡心盡力付出，但對方卻有陽奉陰違之象。