星級煮意｜李璧琦有料到！豪華水煮牛食得招積

哈囉，各位觀眾大家好，歡迎回到《星級煮意》。現在經已來到了2月的尾聲，也代表冬季要快將過去。在冬季正式過去之前，正好李璧琦想跟大家推介一款非常適合寒冷天氣下享受的美食。好讓大家都能握緊冬季的尾巴，把握時間在緊餘的冬季享用這款又麻辣，又熱哄哄的「水煮牛」。有興趣的觀眾朋友們，可以準備以下的材料：

牛肉

川粉

鴨血

豆卜

香辣料包

乾蔥

蒜片

辣椒

蘆筍

食用油

紅油

騸牯牛出生後，大約在1歲左右就會閹割。經過閹割過的牛隻激素減少，脂肪會較為均勻地分布在身體各個部位，令牛身比較肥美，所以牛肉的脂肪就有若雪花般細緻的紋理一樣。當牛隻長大到4歲左右，肉與脂肪的比例最佳，適合屠宰，這時肉質入口鮮嫩甘香又不會太老太韌。至於吊龍是牛一個位於牛腰脊兩側的部位。由於牛隻背部運動量較多，因此是眾多部位中肉味最濃。

淡出幕前多年的李璧琦，對上一次出現在公仔箱已經是2021年的事。更在上年年尾的時候，在社交網出PO說「未來見」，嚇得網民紛紛留言叫她加油。不過在1月的時候，她就推出個人新歌。希望可以透過音樂的力量，令聽眾得到治癒。

她除了分享音樂作品之外，早前她到夏威夷旅行時，她更在社交網上晒靚相。休息過後的她心情靚爆，分享美食之餘，亦大方地晒性感。不過她今天就親身來到了《星級煮意》，跟大家示範如何炮製她的最愛美食之一「水煮牛」。有興趣的觀眾就快點到上面看片吧！