昆凌自創品牌驚傳執笠　經理人咁回應…

「天王嫂」昆凌同周杰倫結婚至今，唔止扮演賢妻良母嘅角色，同時事業心強嘅佢，亦開創唔少副業做老細，包括服飾、隱形眼鏡及咖啡廳等，不過據台媒報道，昆凌喺台灣嘅服飾品牌疑似歇業，目前該品牌嘅官方網站亦已經無法開啟。

昆凌2018年成立屬於自己嘅服飾品牌，並親自擔任創意總監，服飾細節方面更係親力親為，更曾於紐約舉辦服飾發布會，主打滿足各個年齡層及不同性格顧客嘅需求，服飾風格更從優雅、個性及休閒等應有盡有之餘，同時更積極經營社交網站，不時晒出多元款式吸引新客戶，去年（2023年）嘅「雙11」節日，更搵嚟趙岱新拍攝形象照，可惜11月19日後就未有再更新社交網，甚至有網友發現已經好耐未有推出新品，只係不斷清存貨，加上如今連官方網站都無法開啟，更令人好奇品牌狀況。

事實上，昆凌嘅服飾品牌喺2021年推出嘅露肩洋裝，就因為同巴黎某知名時尚品牌，於2019年推出嘅款式十分相似，唔少如出一轍嘅細節惹嚟抄襲爭議，而當時昆凌則解釋道該商品係延伸自先前嘅系列設計，所以布料選擇先會同國外品牌相似，並造成誤會之餘，布料及材質嘅挑選，亦一直都係交由專業嘅設計師負責。不過關於服飾品牌停止營業一事，昆凌嘅經理人則回應道：「官網目前因正重新整理規劃，新的服裝預計夏季推出，期待一下喔！」

另外，除咗服飾品牌似乎經營不善，昆凌2016年以愛犬「Machi」名開設嘅寵物咖啡廳，更係2019年宣布因租約到期，以及營運調整暫時歇業；不過值得一提嘅係，昆凌經營嘅隱形眼鏡則係有聲有色，基本上用過嘅客戶都會畀高度嘅評價外，就連周杰倫都忠實用家。