星玄｜屬牛張學友展現才華　個唱陷假唱疑雲

今日係2月28日，農曆正月十九，宜祭祀、掃舍。今日最旺嘅生肖就係牛，事業運上升，不乏一展才華的好機會。歌神張學友就係屬牛，學友由上年開始舉行巡迴演唱會，先後喺亞洲各地開個唱，仲會喺到上海及北京等地演出，累計開過百場。當學友開個場，最大嘅贏家就當然係一班「等到頸都長」嘅粉絲喇，睇唔到嘅粉絲都唔使驚，學友話明希望到90歲都開個唱，相信佢都不乏一展才華嘅好機會，繼續唱好歌畀粉絲聽呀！

學友日前喺上海開騷時發生問題，當佢唱到歌曲《剎那愛》時，佢突然要求中斷表演，片段在社交平台瘋傳。片中所見，學友正當要開口獻唱時，現場竟然出現另一把學友嘅歌聲，令佢即時反應愕然，並對台下觀眾攤開雙手。學友更當機立斷中斷表演，再以廣東話向團隊講：「再嚟一次！」，此舉獲網民大讚！

今日嘅幸運星就係獅子座，施比受更有福，宜趁順境幫助有需要嘅人。許志安就係獅子座，多年來冇開個唱嘅佢，早前舉行演唱會，粉絲們把握今次嘅機會，專程「過大海」支持偶像，仲喺開場時一口氣唱出唔少經典歌曲，安仔見到咁多粉絲支持好感性咁話︰「歌迷陪伴支持佢有30多年，已經成為Uncle安，仲多謝大家對佢不離不棄」。相信安仔將粉絲嘅支持，再幫助其他人一定會獲得幸福！