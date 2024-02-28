梁諾妍分享去腫妙法　佗B都可Keep住靚

快將為洪永城誕下第二名千金的藝人梁諾妍（Inez），雖然3月就「卸貨」，但手腳纖幼零水腫，令不少孕婦羨慕，但她日前她接受專訪時卻指增磅逾10Kg，懷中是中型BB，不過相比頭一胎時已較輕磅，她說：「我覺得關飲食事，頭一胎我食咗好多澱粉質，但澱粉質本身冇乜營養，純屬飽肚同高糖分，所以瘋狂食澱粉質只會長媽媽肉，但如果想長胎就食高蛋白質、高營養呀，好似飲魚湯，因為我想繼續工作，所以唔食澱粉質，個人就冇咁腫。」雖然今次不如上胎肥腫，但胎陀得高，BB體形又大，所以常出現消化不良問題，每逢食得多，有時更要扣喉嘔吐才可紓減消化不良。

問到2歲多的囡囡Amber可知將要做家姐？笑得甜的Inez謂老公洪永城指妹妹是她的禮物，所以Amber零醋意，還不時表現出家姐本色：「佢成日話媽咪有個BB，又摸自己肚，覺得全世界都有BB，好得意，（老公係咪當你女王咁服待？）佢多咗體諒，幫我拎嘢，我諗個肚再大啲，佢要幫我着襪。」至於將有兩名囡囡，可會繼續追仔？她則笑言：「老公話我生嗰日係佢結紮之時，佢講笑啫，生BB都係順其自然，不過如再生，佢就要辛苦啲搵多啲錢。」

問到將成兩女之母，可會減少幕前注意照顧家庭，自言是事業女性的她稱會繼續工作，雖然老公會畀家用，但也愛賺自私錢，加上她去年拍完劇集《家族榮耀之繼承者》後，對演戲大感興趣，希望有機會再接拍不同的角色。

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