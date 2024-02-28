Taylor新加坡開騷酒店房狂爆滿　有酒店乘勢出30萬港元套票組合

美國流行樂壇天后Taylor Swift即將於本周六（2日）起於新加坡國家體育館舉行6場騷，作為巡唱中唯一的東南亞站，天后駕到立即帶動新加坡旅遊業，有報道指屆時超過30萬名來自新加坡鄰近國家的粉絲將專程前來捧Taylor場。

有來自菲律賓首都馬尼拉的一名應屆畢業生Ingrid Delgado表示已買飛睇3月4日那場騷，她呻難找到一家經濟實惠的酒店。其中當地有兩間五星級酒店受訪時透露演唱會期間的住宿需求急升。亦有酒店睇準「Taylor演唱會熱」而以Taylor的歌曲名字來推出3種不同價格的住宿組合，其中最貴的《「THE WILDEST DREAMS」組合》 ，除了包括3 晚4人享用的尊貴豪華套房住宿之外， 還有4張最貴等級「VIP 1」門票及專屬禮包，此外還有巡唱官方周邊商品以及名廚 Wolfgang Puck 獨家定制 的4 人餐，還有豪華轎車往返演唱會場地接送等服務。雖然要5萬坡紙（約29萬港元）， 但3月1日至11日的組合套票已一早售罄。

酒店分級收錢之外，Taylor的新加坡騷票價亦分15種價錢，由最平88坡紙（約510港元）至最貴「VIP 1」的1,228坡紙（約7,122港元），單是VIP都分6種，那最貴的「VIP 1」主要包甚麼，「VIP 1 」全名是「It's Been A Long Time Coming套票」，除了於最前排地下的門票之外，還有附送獨家VIP產品，另有巡唱VIP版環保袋、襟針、貼紙、明信片套裝、紀念珍藏門票、VIP吊牌證等。此外，新加坡航空和馬來西亞航空公司方面亦表示，前往新加坡的航班需求有所增加，但無法確定是否完全是因為「Taylor效應」。