許志安蘇永康透過展覽回顧梅艷芳一生：感受好大

為紀念一代巨星梅艷芳逝世二十周年，康文署於香港文化博物館舉辦「絕代芳華．梅艷芳」展覽活動，透過唱片、舞台服飾、電影及流行文化產物等70件展品，緬懷她在音樂、電影方面超卓的成就，以及回顧她對香港流行文化的貢獻，展覽會舉行至9月2日。日前，殿堂級時裝及形象設計師劉培基先生陪同梅艷芳的3位師弟杜德偉、蘇永康及許志安，以及梅艷芳前經理人王敏慧到香港文化博物館參觀展覽，從滿載美好回憶的唱片、舞台服飾及影音片段等展品中，重溫與梅艷芳昔日相處的點滴！

許志安坦言非常幸運能夠認識梅艷芳，從她身上獲益良多，除了學會待人處事之道外，展廳裏播放梅艷芳跳舞的影像，令他會想起曾向梅艷芳請教學舞的方法。她說在家裏放一塊鏡子，只要一天24小時播放那首歌，對着鏡子跳舞，自然會展現出充滿自信的動作。許志安看完展覽後謂:「我嚟到呢個展覽，覺得有好多回憶返嚟，佢啲衫都歷歷在目，尤其有一套係同佢走埠嘅時候佢都有着，所以對我嚟講感受好大。」他又指認識梅艷芳是福氣，從中學習了很多，「我記得我問過佢其實係點樣學舞，佢話畀我聽屋企有一塊鏡，只要一日24小時播住首歌，對住塊鏡就會做咗啲你好有信心嘅動作出嚟。我相信呢個係天分，梅艷芳可以擺每一個pose都咁靚，每一個pose都咁記得，呢個都係我學習好深刻嘅其中一件事。」

此外，蘇永康則表示：「阿姐由80年代到佢臨終前都係比一啲藝術最頂尖嘅朋友包圍着，呢啲朋友分別來自音樂、舞台界別，喜歡美術嘅朋友其實好值得花2、3個小時嚟睇梅姐嘅一生，尤其係佢光輝嘅時候，光輝背後其實係由乜嘢打造。」杜德偉說：「好多回憶，好真實，因為我記得當年係近距離見過Anita着住呢啲衫，我真係無諗過咁多年後係以一個博物館形式睇返Anita啲衫，我覺得每一套衫都好有代表性，每一套衫都好靚。」說到印象最深刻的展品，他又指是一件2000年的衫，「睇得出好有心思，好多胸口嘅設計，真係巧奪天工，唔知Eddie哥哥(劉培基)點樣造出嚟，我頭先近距離睇仲研究緊，佢好多剪裁，你望落係好豐富，好似成個show嘅感覺一樣。」