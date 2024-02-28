轉廢爲寶 | 過期卸妝油另有用處

由於卸妝油質地較爲厚重，不少人都不習慣以卸妝油卸妝，而且乳化得不徹底，還容易造成毛孔堵塞、皮膚起粒粒。因此，卸妝油作爲一個壓箱底的產品，很容易擺過期。沒用幾次就丟了，未免有點點浪費，不如試試以下網上流傳的過期卸妝油用法。

用法一：保養皮革

有沒有留意隨着時間過去，原本買回來的皮革產品會逐漸失去本來漂亮的光澤，容易老化甚至出現裂紋，其實是因爲皮革失去當中的油脂所導致，所以想要延長其壽命，就得定期為皮革塗上一層油進行保養。而過期的卸妝油可以作為皮革製品的護理油來使用，不管是真皮還是PU皮都可以用，先清潔皮革，然後用乾棉布蘸取卸妝油以打圈的方式輕輕擦拭皮革，皮革就會吸收油份，重塑光亮感。

用法二：去除油性記號筆的污漬

有小朋友的家庭一定有過屋企家具被亂塗亂畫的經歷，特別是油性記號筆，一旦在光滑表面上留下印記就十分難去除。這時候只需要以紙巾蘸取卸妝油擦拭，就可以輕鬆去除掉筆迹了。如果還有墨水殘留，就需要重複多次才能清除乾淨。

用法三：充當洗手液

在煮飯時，手碰到多種食材，難免油膩膩的，即便用了洗手液依然很難洗乾淨，始終有層油膜感，使用洗潔精又太過傷手，這時候用卸妝油的話，油膩感很快就會洗掉了，使用方法同卸妝一樣，先搓揉再加水乳化即可。

用法四：去除衣服上的化妝品

過期的卸妝油雖然不能卸除面上的彩妝品，但若果衣服上不小心沾到粉底液、唇膏等，可以在洗衣服之前，先滴幾滴卸妝油在污漬處，輕輕搓揉后，再放入洗衣機，就能輕鬆去除衣物上化妝品的痕迹。

用法五：洗化妝掃

化妝掃這類經常接觸面部肌膚化妝工具需要時常清洗，避免細菌孳生。找一個乾淨的器皿洗手液和卸妝油各擠三下並調和均勻，把化妝掃放進去打圈清潔，最後再以清水衝乾净晾乾即可。